„Problémů bylo víc než míň. Myslím, že je to na mě vidět,“ konstatoval v rozhovoru o investicích, plánech a důležitých akcích v Ústí nad Orlicí v dalším roce poznamenaném koronavirem.

Jak se na hospodaření města projeví coronavirová krize?

Citelně a zásadně. V letošním roce očekáváme propad daňových příjmů o více jako 35 milionů korun, což je důsledek zpomalené nebo zastavené ekonomiky z důvodu coronavirové pandemie. Nezbytné úspory v letošním rozpočtu města jsme hledali v provozních výdajích úřadu a příspěvkových organizací, a přestože jsme měli snahu neomezovat rozvoj města, museli jsme realizaci některých investičních akcí plánovitě rozdělit do dvou let nebo i odložit.

Zdroj: DeníkNejvětší letošní investicí, rozhodně co do objemu peněz, bude dostavba domu dětí a mládeže. Pokračuje podle plánu, objevily se nějaké komplikace?

Velká stavba rovná se velké komplikace. A novostavba domu dětí a mládeže je velkou stavbou. A připočteme-li navazující investice do infrastruktury a veřejných prostranství, tak je to pro naše město největší a koordinačně nejsložitější projekt za uplynulých třicet let. Předpokládali jsme, že novostavba DDM bude trvat dva roky. Zhotovitel ve výběrovém řízení nabídl délku jednoho roku. Ovšem zmíněná realizace všech sítí, tedy kanalizace, vodovodu, rozvodů elektriky a plynu, a také corona a s tím související omezení v podobě onemocnění nebo karantény některých dodavatelů výstavbu DDM přímo ovlivnily. Sečteno a podtrženo, dům dětí a mládeže bude dokončen o letních prázdninách a s novým školním rokem zahájí svoji činnost. A jako na každé stavbě, i zde se řeší technické a finanční problémy. Problémů bylo víc než míň. Myslím, že je to na mě vidět.

Revitalizace areálu Perly nekončí, co dalšího bude následovat?

Výstavba komunikací a chodníků a úprava bezprostředního okolí DDM včetně nového veřejného prostranství, které vznikne po demolici budovy bývalé plicní ordinace vedle úřadu práce. Začátkem letošního roku byla navíc v Perle zahájena soukromá investice. Jedná se o objekt rehabilitačního a relaxačního střediska. V průběhu následujících dvou až tří let by měla být zahájena výstavba ateliérů střední školy uměleckoprůmyslové. Představitelé Pardubického kraje, který je zřizovatele školy, tento záměr opětovně potvrdili. Od začátku zdůrazňuji, že revitalizace areálu bývalé Perly je během na dlouhou trať. Ještě máme před sebou dost dlouhý úsek. Další velkou výzvou pro město může být rekonstrukce bývalé kotelny a strojovny za účelem galerie a muzea.

Město chystá revitalizaci parku vedle Roškotova divadla. Diskuse se vede o zbourání Janderovy vily, je tento krok nezbytný?

Odpověď záleží na úhlu pohledu. Řadu let zde působil dům dětí a mládeže, ale po jeho odchodu je budova již deset let prázdná a nevyužívaná. Město vilu koupilo v roce 2014. Tři roky před tím se nabízela k prodeji marně. Již tehdy bylo v rámci diskuse na zastupitelstvu sděleno, že město vilu odkupuje se záměrem její demolice, která zajistí nejen komfortní průchod parkem, ale i faktické otevření tohoto prostoru u divadla. Za uplynulé roky nenašlo město pro vilu využití. Rekonstrukce byla posuzována, zjednodušeně řečeno, podle měřítka cena – výkon – provoz. Město se může snažit vilu prodat, třeba se najde soukromý investor, ale park tím ztratí svojí průchodnost. Já osobně považuji současný průchod parkem, který vznikl před dvaceti lety, za jeho největší přidanou hodnotu.

Počítáte s tím, že se letos uskuteční tradiční velké akce jako je Kocianova houslová soutěž nebo Město v pohybu?

Kocianova houslová soutěž, stejně tak i Heranova violoncellová soutěž se uskuteční, ale distančně. Bohužel jiné řešení v daném čase není možné. Ostatní kulturní nebo sportovní akce, ať již Město v pohybu, Kocianovo Ústí nebo Ústecká 21 jsou s otazníkem. Termíny jsou vyhlášené, programy připravené, ale jestli se akce budou moci uskutečnit, jisté není.

Novou tvář by také měla dostat obřadní síň, jaké s ní máte plány?

Stávající interiér obřadní síně je dnes již přežitý a morálně zastaralý. Pochází z roku 1981. Stejně tak je potřeba modernizovat předsálí obřadní sítě. Máme vypracovanou studii, která bude v letošním roce rozpracována do prováděcího projektu. Realizaci připravujeme na rok 2022.

Když se ohlédnete za uplynulými měsíci, z čeho osobně máte největší radost, co vám naopak působí starosti?

Radost mi dělají stavební práce v Perle. To je myslím nejvíce viditelný výsledek naší práce na radnici. Ohlédnu-li se ještě dál, tedy za uplynulé roky, mám stálou radost z parku u kostela. Starosti mi působí současná doba. Pandemie nás sice učí novým věcem a nutí nás přemýšlet a třeba i přehodnocovat osobní priority, ale čeho je moc, toho je příliš. Společnost je unavená, znavená, vyčerpaná. Vytratila se důvěra a přemáhá nás pocit marnosti. Převažuje negativismus a pesimismus. Naštěstí je za okny jaro. Slunce dodá sílu a vrátí optimismus.