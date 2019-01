Žampach – Významné životní jubileum oslavila Zdena Sütterová, nejstarší obyvatelka žampašského domova.

Zdena Sütterová, nejstarší obyvatelka žampašského domova, oslavila jubileum. | Foto: archiv Domova

Gratulanti z řad zaměstnanců a obyvatel domova zaplnili v pátek téměř celou zámeckou kapli. Jubilantka si dokonce s některými z nich i zatančila na své oblíbené písničky v doprovodu kytar a houslí.

S osobním přáním zdraví do dalších let se připojili také radní Pardubického kraje Pavel Šotola a vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Helena Zahálková.

Paní Zdena Sütterová je uživatelkou pobytových sociálních služeb Domova pod hradem Žampach již téměř dvacet let. Na Žampach se přestěhovala ze sociálního zařízení v Anenské Studánce a je zde velmi spokojena, protože zde má mnoho osobních přátelských vztahů, a to jak mezi obyvateli, tak i zaměstnanci domova. A hlavně má nablízku také svého syna Bohouše, za kterým se tehdy přestěhovala.

„Těší nás, že se paní Sütterová dožívá významného jubilea v dobrém zdraví a že je u nás tak spokojená. Je stále milou a společenskou paní a udržuje si kontakty s přáteli i mimo naše zařízení. To bylo vidět i na dnešní oslavě, kolik gratulantů za ní do kaple přišlo," říká ředitel domova Luděk Grätz. (gr)