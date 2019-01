Volných míst firmy letos v létě nabízejí víc než v předchozích letech – především ve výrobě, stavebnictví a gastronomii.

Brigádnice umývají auto u čerpací stanice. | Foto: archiv

Hudební a filmové festivaly, letní večírky, výlety s kamarády, cesty do zahraničí. Podobné aktivity lákají o prázdninách většinu studentů středních a vysokých škol.

Jenže – kde na ně vzít?

Jak vyplývá z průzkumu banky ČSOB, zhruba šedesát procent oslovených má recept jasný – na brigádě, a to alespoň měsíční.

Největší zájem je pravidelně o administrativní práci v kanceláři, ovšem takových pozic není mnoho.

„Největší nabídka míst je v oblastech jako výroba, stavebnictví, gastronomie, telefonická informační centra a zemědělství," říká Tomáš Surka z personální agentury McRoy Czech.

Kde hledat práci

I když jsou zejména v malých městech rozhodující osobní kontakty, pro brigády v admini- strativě se vyplatí sledovat pracovní portály i nabídku agentur.

Při zájmu o práci ve výrobě je zase užitečné hlídat nástěnky přímo v podnicích. Schůdnou cestou je i návštěva náborových dnů.

CHYTNOU SE I DŮCHODCI

Letos je přitom volných míst více než v předchozích letech, což podtrhuje současný ekonomický růst a nedostatek pracovních sil.

„Projevuje se to kromě jiného tím, že brigádu nabízí i podniky, které chtějí zmíněným způsobem překonat nedostatek uchazečů o hlavní pracovní poměr," podotýká Surka.

Jak říká, zde se dobře uplatní i další kategorie brigádníků – a sice lidé, kteří jsou řádně zaměstnaní, ale potřebují další příjem. A ten hledají formou různé výpomoci o víkendech.

Další sociální skupinou hojně využívající toto období k hledání příležitostné práce jsou penzisté.

NEJLÉPE PLATÍ PRAHA

Co se týká odměn, brigádníci by si letos mohli díky zvýšené poptávce ze strany firem přijít i na lepší peníze než v předchozích letech.

Ve větších městech by neměl být problém najít práci s hodinovou odměnou 80 až 100 korun, v hlavním městě i více. Tam, kde je odměna navázána na konkrétní výsledky, pak může přesahovat i 200 korun na hodinu.

O nejlépe placené pozice se ale logicky zajímá nejvíce brigádníků. V Praze tak připadá na jedno místo například i deset kandidátů.

PRO VÝDĚLEK DO SVĚTA

Jinou možností je práce v zahraničí, většinou v zemích Evropské unie. Sezónní příležitosti lze najít na internetu, přičemž se většinou jedná o práci v zemědělství (sběr zeleniny, česání ovoce) anebo v hotelích (mytí nádobí a podobně).

Výše výdělku je vždy individuální a je častokrát ovlivněna i tím, zda je součástí dohody ubytování.

Obecně lze říci, že odměna vzhledem k přetrvávajícím platovým rozdílům mezi Českou republikou a státy západní Evropy bývá pro mladé lidi dostatečně zajímavá.

POZOR NA POJIŠTĚNÍ

V cizině se může ovšem objevit problém s pojištěním. „Kdyby se jednalo o práci, která je podle předpisů daného státu považovaná za zaměstnání, pracovník by se stal účastníkem tamního systému zdravotního pojištění a musel by se odhlásit z českého," říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Je však pravděpodobné, že třeba sběr jablek v Itálii za „zaměstnání" považován nebude. Pak brigádník zůstává českým pojištěncem.

Ať už doma nebo v cizině, podle Jitky Součkové z personální agentury Grafton je důležité, že brigáda mladým lidem pomáhá při formování osobnosti a nabývání praktických životních zkušeností. (jg)

„Brigády nás učí hospodařit s penězi," shodují se Hanka s Jakubem

Orlickoústecko – Letní období slibuje studentům volno. Středoškolákům dva měsíce, vysokoškolákům mnohdy i déle, v závislosti na úspěšnosti u zkoušek. Právě léto je ideálním obdobím na to přilepšit si do kapsy. Letní brigády jsou k tomuto účelu ideální a nabídek je v různých oborech víc než dost, záleží tak na každém, který obor zvolí. Dvaadvacetiletá Hana Strnadová s brigádničením začala v šestnácti letech v informačním centru. „Brigádnických pozic jsem si zkusila několik a teď právě jsem v Německu jako au-pair, což vnímám jako objevování světa, jazykový kurz a brigádu v jednom," zastihl Deník studentku žurnalistiky a psychologie z Jablonného nad Orlicí na zahraničním pobytu.

ŘÍZENÍ AUTA HO BAVÍ

Osmnáctiletý Jakub Cvejn z Nekoře zase od útlého věku pomáhal svému otci, který vlastní firmu. „Opravdovou brigádu mimo domov jsem měl až v nějakých patnácti letech. Pracoval jsem v jedné společnosti u nás na vesnici, která dělala takové menší zahradní úpravy," říká s tím, že aktuálně si přivydělává jako řidič pro jednu místní firmu. Řízení auta ho totiž baví. „V úterý a pátek jezdím rozvoz a když je potřeba, tak jezdím do Mladé Boleslavi s fakturami," nastiňuje mladík svůj prázdninový program.

Ani jednoho z nich rodiče do brigády nenutili, přesto se jí nebránili. „Když je čas a možnost, tak jsem určitě pro, abychom si jako studenti něco vydělali. Navíc brigáda může být příležitost objevovat svoje schopnosti, učit se novým dovednostem a sbírat zkušenosti," přemýšlí Hanka.

Jakub si zase před nedávnem pořídil své první auto. A to vyžaduje údržbu. „Pracuji hlavně kvůli tomu. Ale je to asi na každém z nás. Mně se líbí i to, že když si chci něco koupit, tak už si nemusím říkat rodičům a taky mě to naučilo trošku hospodařit s penězi, přece jen peníze od rodičů se utrácejí snáz než ty, které si sami vyděláme," přemítá student českotřebovské střední školy. (jan)