Nejnebezpečnější je pětatřicítka u Mýta

Orlickoústecko - Nejčastější příčinou nehod jsou srážky se zvěří. Pozor si musíte dát kdekoliv.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Sedm set sedmdesát sedm. Přesně tolik dopravních nehod eviduje za první polovinu letošního roku policie na Orlickoústecku. Při necelé třetině z nich došlo ke zranění osob, tři nehody byly smrtelné.

Naposledy vyhasl lidský život v polovině července na silnici I/43 u Rudoltic. Řidič kamionu dostal na mokré vozovce smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním autem. Řidička srážku s kamionem, jehož řidič vyvázl jen s lehkým zraněním, nepřežila.

O tři měsíce dříve u Cotkytle, opět na třiačtyřicítce, zemřel po střetu s osobním autem motorkář. Na místo byl přivolaný i vrtulník letecké záchranné služby, který ale nakonec odletěl prázdný. Ani přes hodinu trvající snažení lékaře se třiačtyřicetiletého muže nepodařilo zachránit.

Podle hasičů jde o velmi nebezpečný úsek. „Silnice je plná zatáček, je velmi zrádná a láká motocyklisty,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Podobně nebezpečným úsekem, kde dochází k častým nehodám motorkářů, jsou serpentiny na silnici I/11 u Červené Vody.

Nejčastější příčinou dopravních nehod na Orlickuústecku jsou podle policie střety se zvěří. „Není snad jediný den, kdy by tato událost nebyla nahlášená,“ řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková. Ke střetům navíc podle policie nedochází v jednom konkrétním místě, řidiči si musejí dávat pozor prakticky kdekoliv.

V polovině června letošního roku přibyl na silnici I/11 u Žamberka další křížek. Ke srážce osobního vozidla a tatry došlo sto metrů od odbočky na Líšnici. Osobák se otáčel a řidič tatry už nestihl zastavit. „Osmačtyřicetiletý řidič osobního vozidla utrpěl zranění neslučitelná se životem. Jeho sedmačtyřicetiletá spolujezdkyně byla s těžkým zraněním letecky transportována do fakultní nemocnice,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman. Řidič tatry vyvázl bez zranění.

Za osm měsíců letošního roku zaznamenala policie na Orlickoústecku 115 nehod, jejichž příčinou byla srážka se zvěří. „Nedá se s určitostí říct, jestli si dávat větší pozor v lesních, nebo na otevřených úsecích, mezi poli a loukami. Jak je šero nebo tma, jsou především srnky nevyzpytatelné,“ upřesnila Lenka Vilímková s tím, že nerozhoduje ani roční období.

Pokud jde o četnost dopravních nehod, nejnebezpečnější místem na Orlickoústecku je podle policejní mluvčí silnice I/35 na výjezdu z Vysokého Mýta směrem na Litomyšl. „Silnice je opravdu velmi zatížená, hustota provozu je zde velká, což s sebou nese i časté dopravní kolice, ať už menšího rázu, ale bohužel i s vážnějšími zraněními,“ vysvětlila Lenka Vilímková.

Nebezpečný úsek u Mýta

Silnice je přitom v tomto úseku poměrně přehledná, dostatečně široká a rovná. Navíc je zde z větší části zákaz předjíždění vyznačený plnou dvojitou čárou. „Těžko říct, co je příčinou toho, že zde jsou časté dopravní nehody,“ dodala Vilímková.

Jedno konkrétní místo, které by bylo kritické z hlediska smrtelných dopravních nehod, na Orlicko-ústecku není.

Podle policie se nezvyšuje ani počet dopravních nehod způsobených řízením pod vlivem alkoholu. „Je to pořád stejné. Nezaznamenali jsme zvyšující se tendenci, je to na stejné úrovni jako v minulosti,“ potvrdila Lenka Vilímková. U šesti dopravních nehod, ke kterým došlo v letošním roce, nadýchali řidiči do jednoho promile. U osmi nehod to bylo v rozmezí od jednoho do jeden a půl promile. V pětatřiceti dalších případech bylo řidičům naměřeno více než jeden a půl promile alkoholu v krvi.

Nejvíce nehod od ledna do září přibylo v našem a Středočeském kraji

Pardubický kraj - Policejní statistiky hovoří jasně. Roste počet dopravních nehod i mrtvých. Podle aktuální zprávy policejního prezidia v Pardubickém a Středočeském kraji od ledna do září nejvíce stoupl počet nehod ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

V kraji se stalo 3194 nehod. Třiadvacet lidí přišlo o život. Pardubický kraj zaznamenal nárůst o dvě oběti a patří mezi šest krajů, kde počet mrtvých vzrostl.

Od ledna do konce září na českých silnicích zemřelo 410 lidí, to je o 43 více než loni ve stejném období.