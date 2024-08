Asistent/ka ředitele Asistent/ka ředitele - rozmanitá a dynamická práce Jsme rostoucí firma s jasnou vizí. Naše prostředí je dynamické a přátelské, zakládáme si na týmové spolupráci a profesionalitě. Hledáme člověka, který nám pomůže zajistit hladký chod firmy a umožní našemu řediteli soustředit se na strategické řízení společnosti. Hledáme spolehlivého a loajálního asistenta či asistentku, který/která se nebojí výzev a dokáže efektivně řešit rozmanité úkoly. Pokud se Vám naše nabídka líbí, podívejte se na naše webové stránky https://www.wrb.cz/. Náplň práce: - Podpora při vedení chodu firmy a vedení běžné firemní agendy. - Podpora ředitele - připomínání plnění úkolů a vymáhání jejich splnění od podřízených. Co od Vás očekáváme: - Příjemné vystupování - Výborné komunikační dovednosti - Flexibilita a samostatnost - Diskrétnost a loajalita - Zkušenosti na obdobné pozici - bude to pro Vás velkou výhodou. Co Vám můžeme nabídnout: - Stravenky - příspěvek na stravování během pracovní doby. - Příspěvek na dovolenou a vánoční bonusy. - Možnost částečného úvazku, možnost částečné práce z domova. - Stabilní a přátelské pracovní prostředí - Jednosměnný provoz - možnost sladit práci s osobním životem. - Mobilní telefon s firemním tarifem. - Pružná pracovní doba. Práce vhodná také pro rodiče na mateřské / rodičovské dovolené. Těšíme se na Váš životopis! Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Nástup je možný ihned. Na zaslané životopisy odpovíme v co nejkratším termínu. 25 000 Kč

Detail nabízené práce