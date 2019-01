Pardubice, Orlickoústecko – Není pravda, že technika a věda dětem nic neříkají. Důkazem toho byl i letos Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. V krajském kole v Pardubicích nasbírali zástupci škol na Orlickoústecku řadu úspěchů.

Roman Línek se studenty vysokomýtského gymnázia a jejich robotem. | Foto: archiv Pardubického kraje

S vítěznými vavříny se vracela domů Kristýna Bednářová ze ZŠ Dobrovského v Lanš-krouně, která za svůj projekt dostala pozvánku na mezinárodní soutěž v americkém Pittsburghu. Za velký úspěch to považuje i lanškrounský starosta. „Škola Dobrovského práci s dětmi v oblasti technického vzdělávání odvádí opravdu na vysoké úrovni," konstatoval Radim Vetchý, který se podrobně seznámil s přihlášenými projekty v okresním i krajském kole. Mile byl překvapen výsledky, kterých letos dosáhli žáci z Výprachtic. Od pořadatelů festivalu si tak Lanškrounsko vysloužilo pochvalu za to, jaké pozornosti se zde na školách dostává vědě a technice.

„Letošní osmý ročník považuji za jeden z nejlepších v celé historii festivalu. Nejen kvantitativně, počtem přihlášených projektů, ale i jejich kvalitou," řekl Orlickému deníku organizátor soutěže a předseda společnosti Amavet Stanislav Medřický. Podle jeho statistik se od roku 2007 zúčastnilo festivalu vědy a techniky již 3 306 žáků základních a středních škol se 2 054 projekty, přitom v letošním roce se aktivně zapojilo do vědeckotechnických aktivit přes 680 žáků.

Pozitivně festival zapůsobil i na náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. „Stále žehráme, že technika mladé neláká, ale osobně si myslím, že klíčem je schopnost tuto generaci zaujmout a nabídnout jí praktickou zkušenost s nejnovějšími poznatky vědy a techniky," prohlásil.

Ocenění zástupci škol v okrese v krajském kole FVTP:

Kategorie StředoškolákDo národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET ve dnech 23. a 24. dubna v Praze postupují:Jan Pavlas za projekt Řídící jednotka pro astrofotografickou montáž ze SOŠ a SOU Lanškroun

Vojtěch Mlynář, Jiří Diblík, Lukáš Daněk a Ondřej Kopecký za projekt Cargo transportation robot z Gymnázia Vysoké Mýto



Kategorie JuniorCelkovým vítězem VIII. ročníku soutěže v kategorii Junior se stala Kristýna Bednářová s projektem Škola hrou pro základní školy ze ZŠ Dobrovského, Lanš- kroun, která se zúčastní mezinárodní soutěže Broadcom MASTERS International a zároveň jako pozorovatel největší soutěže na světě Intel ISEF v Pittsburghu v USA ve dnech 10. – 15. května

Cenu společnosti Foxconn CZ a krátkodobou studijní stáž ve Francii v květnu získali:Klára Dostálková, Nikola Lipenská za projekt 2+1 ze ZŠ Komenského, Letohrad

Markéta Sokolová, Kateřina Hájková za projekt Konzervanty a plísně z Gymnázia Vysoké Mýto

Patricie Janíčková, Kristýna Krátká za projekt Polyakrylát sodný ze ZŠ Dobrovského, Lanškroun

Veronika Krobotová, Nikola Šebrlová za projekt Rychlost chemické reakce v závislosti na koncentraci a teplotě ze ZŠ J. Pravečka, Výprachtice

Jan Šponiar za projekt Olejnatost plodin ze ZŠ J. Pravečka, Výprachtice

Filip Peška, Van Nguyen za projekt Kvašení cukerných roztoků z Gymnázia Vysoké Mýto

Adriana Bednářová, Karolína Šalýová, Tereza Kašparová za projekt Výlet do minulosti ze ZŠ Sv. Čecha, Choceň



Zvláštní ceny – kategorie JuniorPatricie Janíčková a Kristýna Krátká ze ZŠ Dobrovského, Lanš- kroun (Polyakrylát sodný)

Jan Šponiar ze ZŠ J. Pravečka, Výprachtice (Olejnatost plodin)

Filip Peška a Van Nguyen z Gymnázia Vysoké Mýto (Kvašení cukerných roztoků)



Zvláštní cena a stipendium Fakulty elektrotechnicky a informatiky byla udělena:Janu Pavlasovi ze SOŠ a SOU Lanškroun (Řídící jednotka pro astrofotografickou montáž)



Cenu Univerzity Hradec Králové a Cenu děkana Filozofické fakulty UHK získaly:Adriana Bednářová, Karolína Šalýová a Tereza Kašparová ze ZŠ Sv. Čecha, Choceň, kategorie Junior (Výlet do minulosti)



Cenu společnosti Bühler, s.r.o., Žamberk získaly:3. místo Klára Dostálková a Nikola Lipenská ze ZŠ Komenského Letohrad, kategorie Junior, Multifunkční věž pro vrcholy hor, využívající obnovitelné zdroje energie



Cenu společnosti Prokop Invest, a.s., Pardubice získal:

Daniel Rybka ze ZŠ Třebovská 147, Ústí nad Orlicí, kategorie Junior, s projektem Ocel nebo nerez?