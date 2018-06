Nejlepší knihovna? Ta papírová z Mýta

Vysoké Mýto - Studenti mýtské stavební školy vyhráli v celostátní soutěži hned dvakrát.

„Tak co, zkusíme to?“ To byla výzva pro pětici studentů vysokomýtské stavební školy, když se dozvěděli o soutěži o nejlepší návrh Národní knihovny z vlnité lepenky. A uspěli!

Co nejblíž realitě

Pavel Šafařík, Adéla Kotrbová, Vojtěch Dostál, Kateřina Menclíková, Josef Uher a Jan Pohorský na svém návrhu pracovali čtyři měsíce.

„Z kartónu jsme vyřízli nepravidelný půdorys knihovny, který se podobá psí kosti,“ popsal začátky Vojtěch Dostál. Nezapomněli ani na detaily. „Chtěli jsme, aby naše knihovna byla co možná nejblíž realitě, proto jsme do vnitřních prostor dali přes šest tisíc knih,“ řekl. Jedna taková „kniha“ měla na výšku půl centimetru. Aby byl v knihovně dostatek světla, studenti na ni umístili „skleněnou skořepinu“.

Soutěže se celkem zúčastnilo dvaatřicet týmů, které musely fotografie svého návrhu odeslat do 14. května. Do finálového klání se probojovalo šest návrhů, v „den D“ na verdikt čekali i Mýtští. „V odpoledních hodinách to přišlo. Spolužačka mi zavolala a ubrečeným hlasem řekla, že postupujeme!“ vzpomínal Dostál.

Jak ale studenti přiznali, dokončení modelu bylo velmi náročné. „Takže jsme byli donuceni pracovat přes noc. Práci nám u Kotrbů zpříjemnil pan Kotrba se svými výbornými buřty. Ale ani tato více než třicetihodinová směna nám nezajistila dokončení díla, a tak jsme museli ještě následující den u paní Dostálové ochutnat pizzu,“ nechal nahlédnout do zákulisí příprav nadaný student, který se svými spolužáky nakonec vyrazil na finále.

To se konalo 13. června v pražské Zrcadlové kapli Klementina, která je součástí komplexu Národní knihovny. „Soutěžilo se o nejlepší prezentaci k tématům vlnité lepenky, o nejlepší přepravní krabici a samozřejmě o nejlepší návrh knihovny,“ nastínil.

Při vyhlášení vládlo napětí… „Chytli jsme se za ruce. První výbuch emocí přišel zanedlouho. Poté další a o to radostnější,“ popsal Vojtěch Dostál.

Aby ne, mýtští studenti „stavebky“ totiž vyhráli nejen soutěž o nejlepší obal pro knihovnu, ale získali i první místo za nejlepší návrh (nové) Národní knihovny. Druhé místo získali studenti SPŠS Josefa Gočára z Prahy a třetí brala SPŠS Ostrava.