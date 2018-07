Nejlepší gruzínské studenty čeká výměnný pobyt v Lanškrouně

Lanškroun - Zemědělská škola je v Pardubickém kraji vyhlášená a studují tu lidé z celé republiky. Proto právě lanškrounská škola pomáhá kolegům v Gruzii.

Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně. Ilustrační foto.Foto: archiv SZeŠ

Mají nedostatek studentů

Krajská delegace, jejímž členem je i ředitel Střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně David Hruška, navštívila střední školu v Tsinamdzgvriantkari. Ta má na gruzínské poměry velmi moderní vybavení v několika oborech, včetně těch zemědělských.

Problémem je ovšem nedostatek studentů a zkušeností s moderními výukovými metodami. Škola se skládá ze tří pracovišť s celkovou kapacitou 1700 žáků. V současné době v ní ale studuje jenom okolo 360 mladých lidí. Základní problém? Chybějící ubytovací kapacity, které znemožňují větší zájem dětí a jejich rodičů, protože možnosti každodenní dopravy jsou v oblasti minimální.

„Nyní však škola staví vlastní internát, což by výhledově situaci mělo zlepšit. Přestože nejsme schopni se stavbou pomoci, nabízíme naše zkušenosti s rozvojem zemědělského školství a moderními výukovými metodami,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Lanškrounská škola jako mentor

Ředitelé obou škol David Hruška a Temur Asatiani se v rámci návštěvy a prohlídky školy domluvili na přípravě smlouvy o spolupráci. Ta bude nejprve zahrnuta do probíhajícího projektu. Následně by měla pokračovat samostatně.

„Pro naše studenty by mohla být skvělá příležitost spolupracovat se studenty v jiné zemi, a to nejen pro předávání zkušeností, ale také pro prohloubení jazykových znalostí v angličtině, ale i ruštině. Vzhledem k tomu, že naše škola v minulosti prošla díky krajským investicím masivním rozvojem, můžeme být mentorem v zemědělských oborech a pomoci tak dalšímu uplatnění absolventů. Ti nejlepší z gruzínských studentů by se v rámci výměny mohli podívat, jak funguje vzdělávání u nás,“ vysvětlil ředitel lanškrounské školy David Hruška.