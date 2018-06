Orlickoústecko - Soutěž obcí v třídění odpadů O perníkovou popelnici už zná výsledky 11. ročníku.

Nejlépe třídí Čenkovice.Foto: archiv organizátorů

Za jasného vítěze celé soutěže lze považovat obec Čenkovice. Ta nejen že ve své kategorii obcí do 300 obyvatel poskočila z loňského třetího místa na zlatou příčku, ale ještě se stala Absolutním vítězem soutěže. „Stále se snažíme vylepšovat sběrnou síť a pořizovat nové nádoby. Stále máme pocit, že jich je málo. Je to dáno i velkým počtem rekreantů, kteří je také využívají. Snažíme se udržovat sběrná místa čistá a udržovat kolem nich pořádek. I to je motivace. A také dvakrát ročně oslovujeme obyvatele dopisy. Přesto se občas najde PET lahev ve směsném odpadu, a to mě pak mrzí,“ popisuje třídění odpadů ve vítězné obci Čenkovice starostka Milena Vališová.

V kategorii obcí do 300 obyvatel zvítězily Čenkovice, druhá byla obec Plch a třetí Neratov. Mezi obcemi s 301 až 2000 obyvatel vyhrály Horní Ředice a za nimi se umístilo město Seč následované obcí Čeperka. V kategorii měst a obcí nad 2 000 tisíce obyvatel své vítězství obhájilo město Třemošnice, za ním následují města Litomyšl a Letohrad. Titul Skokan roku 2017 patří malé obci Barchov v okrese Pardubice.

Do soutěže se automaticky zapojují obce, které jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, které provozuje společnost EKO-KOM. Právě data z tohoto systému slouží jako podklad pro hodnocení obcí. Ty získávají jeden bod za každý kilogram vytříděného odpadu na obyvatele a rok.