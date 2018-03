Nejlépe se podnikatelům v kraji daří v Pardubicích

Pardubický kraj - Nejlepší podmínky v kraji mají podnikatelé v Pardubicích. Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2017. Na druhé pozici se umístila Chrudim, na třetí Hlinsko.

OCENĚNÍ si odnesli tajemník chrudimského městského úřadu František Chmelík, primátor Pardubic Martin Charvát a starosta Hlinska Miroslav Krčil (zleva).Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Krajské město obsadilo první příčku v obou oblastech.

„V podnikatelském prostředí Pardubice zabodovaly vysokým přírůstkem obyvatel, vysokým podílem malých a středních firem a vůbec nejvyšším podílem právnických osob. Celkový úspěch podpořil také nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání a nízká dlouhodobá nezaměstnanost,“ uvedl za pořadatele výzkumu David Pavlát.

V přístupu veřejné správy si Pardubice vedly nejlépe ze všech měst v kraji v podpoře veřejné dopravy, dosáhly prvního místa i v testu elektronické komunikace, který hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědí. Krajské město tak navázalo na vítězství v loňském roce.

Polytechnické město

„Kromě vstřícného přístupu živnostenského úřadu se Pardubice celkově snaží otevřít město směrem k podnikatelům. Chceme více stavět, přilákat více podniků do regionu. S tím souvisí i klíčová podpora vzdělávání, zejména polytechnického. Aktuálně probíhají jednání o centrální polytechnické dílně. Chceme, aby Pardubice byly známé jako polytechnické město,“ konstatoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Stříbrná Chrudim získala v podnikatelském prostředí body vysokým růstem ekonomických subjektů a vyšším podílem malých a středních podniků. „Pokud jde o přístup veřejné správy, má nízkou daň z nemovitosti, podnikatelsky přívětivé jsou chrudimské webové stránky. Město rovněž vydává dostatek finančních prostředků na veřejnou dopravu,“ řekl Pavlát.

Bronzové Hlinsko má vůbec nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, nejnižší nezaměstnanost a velmi nízkou nezaměstnanost mladých. Drží si nízké ceny stavebních pozemků a nízkou daň z nemovitosti.

Na čtvrtém místě letos skončila Přelouč, která v roce 2012 vyhrála celostátní kolo soutěže a byla vyhodnocena jako nejpřívětivější město pro podnikatele v České republice. „V Přelouči je základem podnikatelského potenciálu dobrá ekonomická kondice radnice. To nás nutí být co nejefektivnější a účelně vynakládat naše prostředky. Například u veřejných zakázek máme co nejtransparentnější pravidla,“ uvedla tehdy starostka Přelouče Irena Burešová.

Největší potenciál

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Výsledkem je žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v České republice.