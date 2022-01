FOTO: Nejen kyanid. Na Pastvinách se našly i zbraně, granát z války a Parabella

Ampule s nápisem kyanid, pořádná řádka zbraní, dvě těla granátů - to je jen stručný výčet toho, co středu 26. ledna našli policisté v chatě v obci Pastviny na Žamberecku. Majitel objektu zemřel, během dědického řízení pak vznikly obavy, že by se uvnitř mohlo nacházet také nástražné výbušné zařízení. To tam sice nebylo, zato se však našla sbírka mnohem zajímavějších věcí.

Policisté zajistili větší počet krátkých a dlouhých zbraní s náboji, jak legálně držených, tak i nelegálně. Jednalo se celkem o 31 kusů zbraní a přibližně 30 kg střeliva. | Foto: Policie ČR

Policisté i pyrotechnici tak vyrazili na místo. Ačkoliv se podezření z přítomnosti výbušniny nenaplnilo, nebožtík po sobě zanechal pořádnou sbírku zbraní, mezi nimi i sběratelské kousky z války. Ne všechny zbraně však byly podle zjištění policie drženy legálně. "Kolegové ale zajistili větší počet krátkých a dlouhých zbraní s náboji, jak legálně držených, tak i nelegálně. Jednalo se celkem o 31 kusů zbraní a přibližně 30 kilo střeliva," uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová. Překvapení pak vzbudila samonabíjecí pistole výrobce Mauser, model P08, ráže 9 mm Luger, kterou prý odborníci považují za raritu a slangově se jí říká Parabella. O nálezu jsme již psali: Na Pastvinách se našly podezřelé ampule. Může jít o kyanid Na místě byly také nalezeny 2 ampule s neznámou nahnědlou látkou označenou nápisem kyanid, které si hasiči na místě nálezu převzali k dalšímu opatření. A dokonce ani pyrotechnik z místa neodjel s prázdnou. Odvezl si s sebou například dva kusy dýmovniček, slzný granát, dvě těla českých granátů označení F1 a RG-5CV a jeden kus amerického RG-MK2 z druhé světové světové války, které byly demontované.