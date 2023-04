Nejdelší železniční tunel Česka mezi Chocní a Ústím se začne stavět v roce 2030

/FOTO, VIDEO/ Nejužší hrdlo na hlavním železničním koridoru z Prahy do Ostravy, klikatý a pomalý úsek mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, má zmizet v první polovině 30. let. Novostavba s tunely, z nichž tunel Oucmanice by měl být po dokončení nejdelší v republice, má trať narovnat, zrychlit a trasu zkrátit o 2,4 kilometru. Podívejte se na chystanou trať ve videovizualizaci.

Vizualizace nové trati Choceň - Ústí nad Orlicí | Video: SŽDC