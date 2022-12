Odkud, kam a za kolik: Podívejte se, jak se v kraji zdraží jízdné ve vlacích

/INFOGRAFIKA/ V neděli se mění jízdní řády. Co přinesou? K hlavním novinkám bude patřit doplnění vlaků v úsecích z Chocně do Litomyšle a také z České Třebové do Lanškrouna a do Letovic. Horší zprávou je, že za jízdu vlakem zaplatíte o 15 procent víc. Podívejte se, jak se zdraží jízdné, na desítkách konkrétních případů. V rámci krajského systému autobusové a železniční dopravy však ceny zůstávají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek