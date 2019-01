Lanškroun – Hazard se životy nebo jen nafouknutá bublina? Na železničním přejezdu na silnici I/43 při příjezdu od Svitav d #clanek|3848098# o Lanškrouna, dochází v posledních měsících k opakovaným výpadkům výstražné světelné signalizace.

Železniční přejez na silinici I/43 v Lanškrouně | Foto: SŽDC

Řidiči, kteří jezdí přes přejezd pravidelně, na nefunkčnost zabezpečovacího zařízení upozorňují. Rovněž lanškrounská radnice o problému ví. Zatím se však nic neděje.

Aktuální informace o výpadcích signalizace lidé sdílejí na sociálních sítích. Jen od začátku nového roku se ve facebookové skupině Dopravní situace na Orlickoústecku objevila přinejmenším čtyři taková upozornění. „Nefunguje to víc než půl roku. Vypadá to, že se čeká, až se něco stane, pak se to možná začne řešit,“ upozorňuje v komentářích jeden z diskutujících.

Podle Správy železniční dopravní cesty se světelnou signalizací na přejezdu žádné problémy nejsou. „Za celou dobu provozování nebyla zaznamenána nefunkčnost tohoto zařízení, ani ohrožena bezpečnost,“ tvrdí tisková mluvčí Radka Pistoriusová. Zabezpečovací zařízení bylo uvedeno do provozu před dvaceti lety. V roce 2013 prošlo rekonstrukcí.

Mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová pouze připouští, že začátkem roku byl v několika případech problém s nadměrně dlouhým uzavřením přejezdu. „Ve dnech 4. a 5. ledna došlo čtyřikrát k nekorektnímu ovlivnění čidla počítače náprav. Tento stav byl způsoben závadou na vozidle jednoho z dopravců. Silniční ani drážní provoz to neovlivnilo,“ upřesnila Pistoriusová.

Výpadky zabezpečovacího zařízení naopak potvrzuje starosta Lanškrouna Radim Vetchý. „Je to častá záležitost. Již několikrát ji řešili strážníci městské policie tak, že kontaktovali provozovatele, který zařízení opravil. Bohužel se situace opakuje. Snad se vše vyřeší rekonstrukcí přejezdu, kterou přislíbila Správa železniční dopravní cesty,“ uvedl starosta.

Bílé světlo nesvítí, červené jen někdy

„Bílé světlo nebliká nikdy, blikají pouze červená světla, když přejíždí vlak. Červená světla ale často vynechávají a vlak houká. Upozorňuje, že světla nefungují,“ přiblížil Radim Vetchý.

Lidé, kteří bydlí poblíž železničního přejezdu si stěžují, že varovné houkání vlaků v noci nebo brzy nad ránem není nic příjemného.

Správa železniční dopravní cesty má v plánu provést úpravy přejezdu do konce srpna letošního roku. „Proběhlo výběrové řízení na projektanta, ten je znám. Je na to opravdu málo času. Při rozpracování projektu se ukázaly určité komplikace,“ nastínil Jiří Zatloukal z oddělení investic lanškrounského městského úřadu.

Součástí projektu je i úprava chodníku a vybudování nového místa pro přecházení se středovým ostrůvkem, kterou zaplatí město. Na kolik oprava přejezdu radnici přijde, se zatím neví. Starosta odhaduje, že by se investice mohla pohybovat kolem 200 tisíc. Jasné není ani to, jestli bude frekventovaný železniční přejezd během stavebních prací zcela uzavřen nebo bude umožněn omezený průjezd po polovině vozovky.