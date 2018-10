Navštíví Himaláje

Pomocní montážní dělníci PRACOVNÍK NA MONTÁŽE. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: na stavbách dle zakázek, Hledáme svědomité a samostatné pracovníky na montáže kopulových a pásových světlíků a podstavců, instalace a uvádění do provozu zařízení pro odvod kouře a tepla., Předpokládáme časovou flexibilitu, montáž dle základní projektové dokumentace., Nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení + bonusy, samostatnou zodpovědnou práci, firemní zázemí., Kontakt: telefonicky 8 - 15 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Klahos spol. s r.o., Riegrova, č.p. 175, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Miroslav Klacl, +420 721 337 376.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 27 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Sázava č.p. 180, 563 01 Lanškroun, Nástup možný ihned, Požadujeme: , - řidičský průkaz skupiny C, - profesní průkaz, - zdravotní průkaz, - praxe v řízení skupiny C výhodou, - flexibilita, ochotu se učit, - ochotu pracovat o víkendech, turnusové směny. , POSKYTUJEME MOŽNOST FINANCOVÁNÍ AUTOŠKOLY K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ SKUPINY C A ZAJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE., Nabízíme: zdravotní bonus 500 Kč/měsíc, příspěvek na dopravu 1.500 Kč/měsíc, příspěvek na stravování, bonus za odpracované roky, tel.tarif zdarma, práci v přátelském kolektivu, kvalitní technické zázemí, pracovní místo v dynamicky se rozvíjející společnosti., Kontakt: e-mailem zaslat životopis: milic@pekarstvisazava.cz. Pracoviště: Pekařství a cukrářství sázava s.r.o., 563 01 Lanškroun. Informace: Zuzana Milić, .