Koupaliště je vybaveno plaveckým bazénem a dětským brouzdalištěm. Milovníci adrenalinu zde najdou také dva tobogány či atrakci kamikaze. Ochuzeni nebudou ani ti, kteří před divokou zábavou upřednostňují relax. Součástí komplexu je totiž i masážní vana. A nudit se nebudou ani sportovci, kteří si mohou zahrát plážový volejbal, stolní tenis a mnohé další.

Dospělí návštěvníci za celodenní vstupné zaplatí 105 korun, děti 85 korun.

A ve stejný den jako aquapark v Žamberku se otevřel také ten ústecký. Místní atraktivitou je například noční koupaní, které probíhá od července do srpna vždy ve středu, pátek a sobotu. Za celodenní vstupné návštěvníci zaplatí 90 korun, dětské vstupné vyjde na 55 korun.

Plovárnu ve Vysokém Mýtě už tradičně odemkli její skalní fanoušci. Tyršova veřejná plovárna je prvorepublikové koupaliště s bohatou tradicí. Návštěvníci z řad dospělých za vstup zaplatí sto korun, děti o třicet korun méně. Ani ve Vysokém Mýtě se nebudou nudit sportovní nadšenci, kteří si během návštěvy koupaliště budou moci vypůjčit například hole na minigolf. Ty je vyjdou na padesát korun za hodinu.

Vysokomýtská plovárna v minulém roce nezažila nejlepší sezónu. Byla poznamenaná nejen vládními opatřeními proti šíření nemoci covid-19, ale také silnou bouří, která koupaliště vytopila. „Plavala celá plovárna. Všechno bahno se navalilo do vody. To se za posledních dvacet let ještě nestalo,“ vzpomínal vedoucí plovárny Jiří Kovařík.

Voda tehdy zatopila nejen vnitřní prostory, zničila také příslušenství a záplavu nepřežila ani čerpadla a traktor. „Bylo tu 1,3 metru vody. Nábytek plaval, i ten je samozřejmě zničený,“ povzdychl si před rokem Kovařík.

V Lanškrouně mohou nadšenci do vodních radovánek využít přírodní koupání v Lanškrounských rybnících. Nejoblíbenější je Dlouhý rybník. Podél jeho levého břehu je totiž umístěna veřejná pláž s půjčovnou loděk a restaurací. Koupání je však závislé na kvalitě vody, kterou pravidelně kontrolují hygienici.

V brzké době by však čisté koupání nemuselo být pro obyvatele Lanškrouna jen zbožným přáním. Město má v plánu vybudovat koupací biotop, už v minulém roce investici vyčíslilo na 55 milionu korun. Vzniknout by měl na pláži současného koupaliště, které se nachází nedaleko za městem. Z části bude zasahovat také do Dlouhého rybníka.

„Lanškroun si nové koupaliště s čistou vodou zaslouží. Chtěli bychom citlivě navázat na historii této lokality,“ řekl místostarosta města Miloš Smola.

Podobný záměr se nedávno povedl v Hlinsku. Tam koupací biotop vznikl přestavbou zchátralé plovárny a má dvě části - lagunu s rostlinami pro čištění vody a nádrž pro plavce. Maximální hloubka biotopu v Hlinsku jsou skoro tři metry.

„V největší hloubce je vidět na dno. Sám jsem překvapen,“ pochvaloval si před časem vedoucí hlineckých městských sportovišť Pavel Kábele.