Restaurace a hospody napříč Českem zvyšují ceny. Nejinak je tomu i na Orlicku. Někde se však stále můžete dobře naobědvat za rozumnou cenu do 180 korun i s polévkou a nápojem. Některé podniky nadále lákají na levná jídla. Pozor ale na gramáž, někde se konzumentům může stát, že mají pár hodin po obědě opět hlad. Vybrali jsme několik podniků v okrese, kde je podle čtenářů rozumný poměr v ceně a kvalitě. Podívejte se.

Oběd v restauraci, jídlo - ilustrační foto | Foto: ČTK

S cenou obědů roste také náročnost po kvalitě. Udržet vše na uzdě a nepřijít o zákazníky, je v dnešním gastro odvětví těžký úkol. Základem všeho jsou suroviny, jak potvrdil provozovatel Nádražní Restaurace Letohrad, Jindra Beneš. “Suroviny je opravdu potřeba hlídat, ohledně kvality a cen. Není možné odebírat jen od jednoho dodavatele,” vysvětlil Beneš.

Jeho slova potvrdila také manažerka marketingu v letohradské restauraci Skipi, Zuzana Kupková. “Receptury jídel jsou nastavené tak, aby se efektivně spotřebovávaly suroviny a nic nezbývalo. Kvalita surovin je pro nás zásadní a rozhodně z ní nechceme slevovat,” sdělila Kupková.

V Hospodě u Brežněva ve Vysokém Mýtě však věří prověřeným zdrojům. “Potraviny kupujeme od stejných dodavatelů a pokud se nezhorší, nebo nekolísá jejich kvalita, bereme pouze od nich,” řekl Aleš Tesař.

Například Tomáš Svášek z restaurace Felicita v Brandýse nad Labem, na kvalitách surovin také nechce polevit, proto si krátí marži. “V současné době je v menších restauracích opravdu složité udržet přijatelné ceny. I mě samotnému to přijde drahé, ale náklady jsou dvojnásobné než před covidem,” dodal Svášek.

Někteří strávníci sází na jistotu. “Já mám rád při pátku řízek. Vím, kam na něj zajít a nikdy nejsem zklamaný,” řekl Marek Jinota z Vysokého Mýta, který chodí na obědy do místních hospod pravidelně.

Jiní návštěvníci by ale brali větší pestrost jídel ve městě. “Chodím na oběd do hospody každý den. Ale často je to jak přes kopírák,” postěžoval si na nabídku v Lanškrouně Jan Palouch.

Například v letohradské restauraci Skipi se proto snaží polední menu neustále obměňovat. “Soustředíme se spíše na rozmanitost nabídky. Jak na denním menu, tak ve stálém jídelním lístku nabízíme jídla v různých cenových relacích, abychom uspokojili klienty citlivé na cenu i gurmány, kteří přicházejí za gastronomickým zážitkem,” vysvětlila manažerka restaurace Kupková.

Dobrá cena ale hned neznačí kvalitní a hodnotné jídlo. Je třeba si dávat pozor na gramáž. “Ve většině případů si myslím, že cena se odvíjí od gramáže jídla. Pokud dostanete porci, že se za dvě hodiny po obědě musíte najíst, je to špatně,” vysvětlil Aleš Tesař z Hospody u Brežněva.

Důležitou součástí gastro zážitku je také obsluha a majitelé hospod se shodují na tom, že mít kvalitní personál, je základ. “Máme tu skvělé zaměstnance, kterých si opravdu vážíme, protože mají velkou zásluhu na našem úspěchu. Snažíme se vytvářet zde příjemnou atmosféru bez konfliktů. Vycházíme jim vstříc při plánování směn, pracují v čistém, moderním prostředí,” popsala situace v letohradské restauraci Skipi Kupková.

Aleš Tesař z vysokomýtské Hospody u Brežněva to vidí podobně. “Myslím, že základ je pochopení jeden druhého a vstřícnost. Pokud jsem spokojený já, zákonitě musí být spokojený i personál. Já jsem na svůj hrdý a jsem rád, že s nimi můžu pracovat,” prozradil Tesař. “Pro kvalitního zaměstnance udelám téměř cokoliv,” řekl Tomáš Svášek z restaurace Felicita.