Náměstí v neděli zaplnily adventní trhy

Orlickoústecko - Advent pomalu míří do finále a mnoha náměstími se o víkendu nesla nejen vůně svařeného vína a grogu, ale i přání krásných svátků.

Adventní trhy se konaly na mnoha místech. V Letohradu jim patřila polovina náměstí, nechybělo oblečení, čepice, ponožky, ale i uzeniny a teplý čaj, grog či svařák. V Žamberku se trhy nastěhovaly do pasáže Panského domu. Nechybí tu ani kulturní program.Foto: Deník / Janoušková Iva

Pestrá nabídka

Ponožky, čepice, svíčky, mýdla, kalendáře… Slabý výčet toho, co se dá na vánočních trzích koupit. V Letohradu patřilo tradičním trhům půl náměstí, v České Třebové se trhy nastěhovaly do Nádražní ulice, odpoledne se navíc městem vydal průvod, který svou cestu zakončil v Kulturním centru. Tam na příchozí čekal filmový hit loňských Vánoc – pohádka Anděl Páně 2.

Bohatý kulturní program doprovázel i Zlatý kujebácký jarmark ve Vysokém Mýtě. Nejenže tu své zboží nabízelo přes šedesát trhovců, na velkém pódiu postupně vystoupili žáci základní umělecké školy, Jakub Dryml nebo finalisté Hlasu Vysokého Mýta Adam Čuřík a Nela Kouřimová a vítězka Hlasu Vysokého Mýta Bára Kopišťová.

Hudební bonbonek si na adventní neděli přichystali i v Lanškrouně, kde na náměstí J. M. Marků vystoupili žáci ze ZŠ v Dolní Čermné, ale i tanečníci, herci a na závěr i zpěvačka Ilona Csáková. Trhy se tu konají každý den od 14 do 18 hodin, a to až do soboty 23. prosince.

Nedělí odstartovaly vánoční trhy i v pasáži Panského domu v Žamberku. K nákupu tu včera hrál Sbor z hor, v úterý a ve středu tu bude hrát flašinetář Martin Štěpánek a pátek odpoledne trhy oživí lidová muzika Hruška. Trhy jsou otevřeny až do pátku, vždy od 9 do 17 hodin.