„Břízky poprvé ozdobily naše náměstí v roce 2019. Tehdy se o výzdobu postaraly školky, školy a další jablonské organizace,“ informovala radnice a vyzvala děti i dospělé, aby vytvořili ozdoby s jarním či velikonočním motivem a zavěsili je na nachystané břízky.

Věšet se budou podle barev, například na stromek označený žlutým tulipánem přijdou žluté ozdoby, na barevný pestrobarevné. Břízky by měly „rozkvést“ do prvního jarního dne, na náměstí budou stát do Velikonoc.