Náměstí se proměnilo ve staveniště

Vysoké Mýto - Mezinárodní soutěž Řemeslo/Skill 2015 probíhá od úterý do čtvrtka v centru Vysokého Mýta. Náměstí Přemysla Otakara II. se proměnilo v soutěžní staveniště, ve kterém 56 učňů ve dvoučlenných týmech z osmnácti škol z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska musí řešit úkoly a vzniklé problémy jako na reálné stavbě. V prvním dni soutěže zedníci vyzdili soutěžní stavby, do nich následně nastoupili montéři suchých staveb, kteří se při práci střídali s instalatéry. Soutěž potrvá do dnešního odpoledne.Foto: Deník/Iva Janoušková

Autor: Redakce