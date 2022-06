"Bude to takový testovací režim a uvidíme, s jakým úspěchem setká. Pak bychom mohli uvažovat o podpoře dalších provozoven. Chceme totiž, aby pro občany na venkově byly tyto služby co možná nejdostupnější," uvedl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

"V této souvislosti musím poděkovat vedení obou obcí za jejich přístup. Je to určitě odvážné, ale je potřeba hledat nové cesty, jak na venkově udržet občanskou vybavenost,“ dodal.

První česká bezobslužná prodejna byla v březnu otevřena ve Strakonicích:

V prodejně v Bítovanech půjde nakoupit po celých 24 hodin, v obci Přívrat zavedou výdejní smart boxy s chlazením, do kterých obsluha prodejny vybraný nákup lidem připraví po předešlé telefonní nebo internetové objednávce. Zákazník si pak nákup kdykoliv vyzvedne.

V polovině března otevřel řetězec COOP první českou hybridní samoobsluhu ve Strakonicích a zájem zákazníků o nákup byl značný. „Chceme, aby tyto prodejny byly pro každého. Samozřejmě proto v rámci standardní otevírací doby bude prodejna i nadále obsluhována personálem, mimo tuto dobu již však bude fungovat v automatickém režimu,“ řekl při otevření prodejny ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáš Němčík.

Podobné to bude i v Bítovanech nebo Přívratu, kde prodavačky zůstanou. "A to je dobře, protože prodejna tak neztratí svůj sociální rozměr, když často slouží i jako místo, kde se občané setkávají,“ vysvětlil radní Krčil.

Od května je v Bítovanech zavřená bývalá prodejna Zemědělského družstva Rosice a v obci teď obchod zejména starším lidem chybí.

"Nemohli jsme nikoho sehnat do pronájmu, až jedna naše zastupitelka přišla s nápadem zřídit v uvolněných prostorech hybridní prodejnu. Jela se podívat do Strakonic, moc se jí to líbilo, a tak se nadšeně pustila do série jednání a příprav. K masérské živnosti si tak nově přidá i prodejnu, která jí nezabere tolik času jako při běžné otevírací době obchodu. Bude tam jen dopoledne," popsala bítovanská starostka Pavla Peřinová.

Nový obchod bude podle jejích slov pravděpodobně otevřen v polovině července. Zřejmě se tam zejména zpočátku netrhnou dveře se zákazníky.

"Přiznávám, že jsem hodně zvědavý a tudíž se určitě přijedu do Bítovan podívat. Také by se mi u nás taková prodejna líbila, ale naštěstí se můžeme spolehnout na vietnamský krámek, který je otevřen i o víkendech do večera," řekl šestapadesátiletý Mirek z malé vesničky u Heřmanova Městce.