Už v minulém týdnu Chrudimský deník informoval o nakaženém bezdomovci, který byl v pátek izolován ve stanu Českého červeného kříže v Chrudimi. Záhy se však ukázalo, že trvalé bydliště bezdomovce je v České Třebové. „Ta by se o něj měla postarat, to je povinností každé obce s rozšířenou působností,“ vysvětlil chrudimský starosta František Pilný.

Muže proto na začátku týdne sanitkou převezli do České Třebové a nyní je v péči města. „Náklady spojené se zdravotní péčí v Chrudimi jsme připraveni uhradit, v tom pochopitelně není žádný problém,“ vysvětlil mediální asistent České Třebové Jiří Holý.

Podle zjištění Chrudimského deníku nakažený bezdomovec minulý týden cestoval vlakem do Pardubic, kam si zajel na testy. Poté se vlakem znovu vrátil do Chrudimi, kde se mu však udělalo nevolno. Přivolaná záchranná služba neshledala důvod k hospitalizaci. Muže proto městští strážníci umístili do izolačního stanu Českého červeného kříže, který stojí na zahradě ubytovny společnosti SOPRE CR.