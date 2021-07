Na začátku července došlo v Čenkovicích v Orlických horách k úniku nafty do místního potoka. Kontaminována byla zřejmě i okolní zemina. Stalo se tak po vydatných deštích, které naplnily starou přečerpávající nádrž, jež na místě vystavěl někdejší státní statek. Sanace bude nákladná a obec by ji sama nezvládla, proto pomůže kraj.

Obci finančně pomůže Pardubický kraj. | Foto: Pardubický kraj

V pátek 9. července odpoledne občané Čenkovic zjistili, že do místního potoka zřejmě vytéká nafta. „Zjištění bylo okamžité, na pomoc jsme přivolali hasičské jednotky,“ uvedl starosta obce Josef Dostálek. Nafta vytékala ze staré ocelové nádrže bývalé čerpací stanice, kterou v minulém režimu zbudoval dnes už neexistující státní statek. Protože nádrž nebyla hermeticky utěsněna, postupem desetiletí do ní vnikala vsakující se povrchová voda. Vlivem silného deště pak došlo k naplnění a přetečení do odvodňovacího kanálu a tím i výtoku do potoka.