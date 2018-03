Nádraží v Lanškrouně se promění podle architektů

Lanškroun - Na vlakovém nádraží v Lanškrouně bude terminál. Zastupitelé dnes mají schválit výkup pozemků za 1,86 milionu korun.

Nádraží v Lanškrouně. Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Hledá se architekt, který navrhne novou tvář lanškrounskému vlakovému nádraží. Město po letech jednání konečně může odkoupit od státu pozemky na nádraží a vyhlásit architektonickou soutěž. V budoucnu tady má stát moderní dopravní terminál.

Odkup pozemků

Město roky usilovalo o pozemky na vlakovém nádraží. Právě dnes jejich koupi od Správy železniční dopravní cesty mohou zastupitelé schválit. „Jednání trvala několik let a odkup musela schválit vláda. Cena pozemků není tajná, činí 1,867 milionu korun. Myslím, že částka 223 korun za metr čtvereční je pěkná,“ sdělil Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku lanškrounské radnice.

Počítá, že převod pozemků do majetku města stihnou ještě do léta a mohou pak vyhlásit architektonickou soutěž na úpravu vlakového nádraží.

Na lokalitě městu hodně záleží. „Uvědomujeme si, že se jedná o strategickou polohu, blízko je průmyslová zóna a kulturní dům. A určitě budeme muset v lokalitě řešit také dopravu a jestli tam budou autobusové zastávky. Vidíme, že je na nádraží v současné době velký problém s parkováním. Ale to všechno očekáváme od architektů, ať navrhnou řešení,“ dodal místostarosta Miloš Smola.

Lanškroun je přitom v podstatě slepá kolej a funguje spíše jako nákladní překladiště. Projekt by proto měl zohlednit i příjezd nákladních vozidel k nádraží.

Architektonickou soutěž na Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně vyhlásí jako veřejnou a anonymní. Zúčastnit se může libovolný počet autorů. Radní počítají, že se přihlásí desítky architektů. Jenže ne všichni dostanou odměnu.

„Někteří zpracují návrh zadarmo. Takže v zájmu architektů by mělo být, aby se dostali mezi tři nejlepší, které finančně odměníme. Můžeme získat velké množství kvalitních architektonických návrhů, aniž by nás to stálo hodně peněz,“ uvedl Lukáš Pražan. Ačkoliv je to poměrně nevýhodná soutěž pro architekty, tak ji drtivá většina z nich prosazuje.

Účastníci soutěže musí nalézt optimální řešení prostoru mezi Nádražní a Dvořákovou ulicí. Jde o důležitou spojnici, která má zlepšit dopravní situaci v centru města. A hlavně si radní slibují, že Lanškroun získá důstojný terminál vlakové a autobusové dopravy se zázemím pro cestující. „Pro návštěvníky města je nádraží a jeho předprostor prvním místem jejich návštěvy a tato místa výrazně ovlivňují celkový dojem. Jsem rád, že se vedení Lanškrouna rozhodlo pro architektonickou soutěž, a věřím, že přinese skvělé výsledky,“ podotkl architekt města Oldřich Bittner.

Architektonickou soutěž vyhlásí už na jaře.