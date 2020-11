Domovy důchodců hledají dobrovolníky. Potřeboval by je i Dům pokojného stáří Naděje, který registruje pozitivně testované klienty i zaměstnance.

„Začínáme mít nedostatek zaměstnanců a sháníme, kdo by je nahradil, nejlépe dobrovolníky, kteří by byli schopni pracovat třeba i přes týden,“ řekl ředitel Naděje Milan Nádvorník. Zařízení nepotřebuje jen pečovatelky nebo zdravotní sestry, ale i pomocný personál na úklid či dezinfekci nebo technické profese. Zájemci mají kontaktovat pracovníky Naděje po telefonu nebo mailu. Na jaře zde hodně pomáhali studenti zejména z místního gymnázia, ty již však v době, kdy by byli potřeba, zaměstnává distanční výuka. V minulých dnech zařízení začali pomáhat dobrovolníci ze Základní školy Javornického a zaměstnankyně technických služeb.