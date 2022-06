Zatímco jinde v Evropě se skialpinismus těšil velké oblibě už dříve, v našich horách se jeho fanoušci vyrojili v hojném počtu zvlášť v posledních dvou letech. Podle Josefa Hepnara se to záchranáři snaží brát z té pozitivní stránky: "Lidé se vrátili do českých hor, mají je rádi, začali sportovat, více chodit, což je super. A musím říct, že s těmi, kteří chodí do našich hor, vesměs nejsou problémy. Těch druhých je málo, ale my si s nimi zase umíme poradit. Když chtějí zachránit, většinou jsou všichni slušní."

Jaká byla uplynulá zimní sezona?

Byla standardní jako v dobách, než před dvěma lety přišel covid. Úrazů bylo nejvíc, co jsme zatím měli. Je to však dané dobou, kdy úrazy každý rok přibývají právě s nárůstem počtu skialpinistů, běžkařů, lyžařů a dalších sportovců. Byli jsme i u těžkých zranění, ale ve většině případů to byly úrazy lehčí, lidé jsou k sobě ohleduplní. Sezona byla úspěšná jak z pohledu našeho, tak z pohledu toho, jak si lidé zimu na horách užili.

Jaké druhy zásahů míváte v létě?

Co se týká druhu zranění, je to hodně podobné, protože nejčastěji vyjíždíme ke zlomeninám. Místo, aby si je lidé přivodili na lyžích, snowboardu a běžkách, stávají se jim tyto úrazy na kolech, koloběžkách, bruslích a máme výjezdy i k pěším. Musíme zpravidla vyjíždět dál, cyklisté bývají v různých končinách, kam není úplně jednoduché se dostat, proto potřebujeme techniku. Někdy musíme i po svých a zraněné odnést na nosítkách. Spolupracujeme však s leteckou záchrannou službou, a když je potřeba, přiletí vrtulník s podvěsem, takže dokážeme lidi transportovat do nemocnice i z těžko dostupného místa, kam se sami s naší technikou nedostaneme, .

Měli jste letos na jaře už hodně výjezdů?

Dalo by se říct, že květen býval většinou takovou mimosezonou. Ale díky pěkným květnovým dnům bylo lidí na horách dost a byly i úrazy s tím spojené. Teď čekáme na léto. Už od poloviny června bývají lidé letně naladěni, těší se na dovolené, ale jsme na ně připraveni.

Loni jste hledali hodně ztracených turistů…

Loni i předloni jsme měli nadmíru pátracích akcí, bylo to způsobené právě tou covidovou dobou. Nebyli to lidé, kteří běžně chodí po horách. Jak říkám s nadsázkou, jeli do kina a zjistili, že je zavřené, tak se v tom samém oblečení vypravili do hor - nevybaveni. absolutně nepřipraveni na to, že by v horách mohl být sníh. A bylo ho tolik, že byla potřeba vhodná obuv a teplé oblečení. Turisté pak třeba nebyli schopni se vrátit. A co je zvláštní, že i když telefon používají velmi často a někdy víc, než je zdrávo, nedokázali poslat svou polohu nebo určit, kde jsou.

Možná toho nebyli schopni kvůli stresu, který prožívali?

I to je samozřejmě možné. Každopádně letos zase pátracích akcí ubylo. Většina lidí zůstávala v obydlených lokalitách a pobývala v horských areálech.

Také v letní sezoně musí být návštěvníci Orlických hor na výlety a túry dobře připraveni pro případ neočekávaných událostí. Co byste jim radil?

Určitě by měli mít nabité mobilní telefony. V dnešní době už je člověk bez nich jako bezruký, ale mobilní telefon je důležitý hlavně, když si potřebujete rychle zavolat pomoc, bez něj se všechno prodlužuje. Je nutné také vědět, kam zavolat: buď horskou službu na linku 1210 nebo na číslo 155. Na dispečinku záchranné služby vám pomůžou většinou skrz horskou službu, kdy nás pošlou na místo. A nejlepší je aplikace Záchranka, my se pak už nemusíme doptávat, kudy ten člověk šel, kde se asi nachází, aplikace záchranka pošle přesné informace o jeho poloze a nám to usnadňuje práci.

Všichni by si také měli zjistit, jaké bude počasí, a podle toho se obléknout. Na horách se počasí mění relativně rychle, a když vyrazíte třeba jen z Dobrušky na Velkou Deštnou, na Velké Deštné bude o patnáct stupňů méně. Může foukat, pršet, na konci května nám tam dokonce ještě sněžilo, napadly asi tři centimetry sněhu. Počasí je v horách nevyzpytatelné a vede to k tomu, že člověk je unavenější a může se stát něco horšího. Měl by mít s sebou jídlo, pití a případně nějakou základní zdravotnickou výbavu pro první pomoc.