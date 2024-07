"To nechápu. Krásná zastávka za desítky milionů a využívá ji jen polovina vlaků, a to ještě jen ty z vedlejších tratí," kroutil v pátek odpoledne hlavou v Pardubicích Zdeněk Mařák z Vysokého Mýta. Chtěl si z osobního vlaku z Chocně vystoupit na nové zastávce Pardubice-centrum, místo toho ho vysadil až na hlavním nádraží.

Zastávka Pardubice-centrum je jen pozůstatkem uvažované tzv. Ostřešanské spojky, která měla nahradit současnou trať do Chrudimi, jež dnes vede zajížďkou přes Rosice nad Labem. Nová zastávka je její jedinou realizovanou částí. Nebýt vloni odpískaných plánů na Ostřešanskou spojku, zastávka Pardubice-centrum by tak možná vůbec nevznikla.

Důvodem pouze polovičního využití nové vlakové zastávky je, ve zkratce řečeno, přetíženost trati, jak zjistil Deník. Osobní vlaky jedoucí po nejvytíženějším českém koridoru by zde musely křižovat několik hlavních kolejí a narušovaly by tak grafikon tratě. Zvažovanou alternativou bylo vybudování ještě jednoho nástupiště na opačné straně kolejiště, tam na něj ale nebyl prostor. A když o zastavování osobních vlaků z/do Chocně nestálo ani pardubické hejtmanství, Správa železnic s tím při projektování rekonstrukce pardubického nádraží přestala v roce 2016 počítat.

„Možnost zastavování vlaků koridorové trati na zastávce Pardubice-centrum se během příprav modernizace uzlu pochopitelně řešila. Varianty zajíždění k nástupišti z koridoru však měly nežádoucí dopady na kapacitu úseku Pardubice – Kostěnice (směr Choceň – pozn. red.). Velmi omezující a nevhodné by bylo dvojí rušení protisměrných vlakových cest. Pro další nástupiště v jiné části kolejiště potom jsou v této lokalitě stísněné podmínky, v místě se napojují dvě vlečky. Nedosahovalo by tedy minimální požadované délky a přístup k němu by byl omezený,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Z hlavního nádraží v Pardubicích se dá na novou zastávku jezdit pouze ze tří kolejí. Při současném počtu vlaků zde již není prostor pro vlaky z dalších směrů,“ přisvědčil mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Zastávka Pardubice-centrum je od června po odkladu kvůli tragické srážce vlaků v provozu:

Zastávka Pardubice centrum je po odkladu v provozu. | Video: Michal Žampach

Zastávka Pardubice-centrum neznamená pro cestující do centra krajské metropole zásadní časovou úsporu. Do střední části třídy Míru je to odsud rovný kilometr, tedy zhruba 12 minut chůze. Z hlavního nádraží je to jen o 500 metrů dál a ze zastávky Pardubice-Pardubičky 1,8 km, tedy zhruba 21 minut.

Zastávka Pardubice-centrum totiž měla obsluhovat právě plánovanou novou trať z Pardubic do Chrudimi. Ta se měla nedaleko odsud z koridoru odpoutat a pokračovat po trase dnešní vlečky kolem Pardubiček a novostavbou dál okolo Ostřešan k Medlešicím, kde by se napojila na stávající trať do Chrudimi. Z několik desetiletí plánované Ostřešanské spojky však před rokem definitivně sešlo. Jednak kvůli finanční náročnosti, kterou by nevyvážilo o pár minut rychlejší cestování než úvraťovou jízdou přes Rosice, jednak kvůli odporu obcí na trase.

„Nová zastávka byla součástí projektu Ostřešanské spojky a byla tak určena pouze pro vlaky na trase Pardubice – Chrudim. V rámci přípravy rekonstrukce uzlu Pardubice bylo požadováno aspoň vybudování této zastávky. Postavila se tedy tam, kde byla původně plánována. Není ale připravena na zajíždění vlaku z hlavního koridoru. Nelze tak zajistit zajíždění vlaků na trase Pardubice – Kostěnice a zpět na tuto zastávku. Zajíždí sem jen vlaky z Chrudimi, Hradce Králové (Jaroměře) a od 15. 12. 2024 zde budou končit i vlaky dálkové linky R14 Liberec – Pardubice,“ doplnil mluvčí hejtmanství Barták.

Dodal, že cestující z vlaků Pardubice – Kostěnice (Choceň) mohou využít buď hlavní nádraží, nebo zastávku Pardubice-Pardubičky poblíž nemocnice. Zastávka Pardubice-centrum leží zhruba uprostřed mezi těmito dvěma stanicemi.

