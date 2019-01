Žampach – Rok se s rokem sešel a obyvatelé Domova pod hradem Žampach společně s jeho zaměstnanci zvou opět širokou veřejnost na tradiční předvánoční akce konané přímo v prostorách zámeckého areálu.

Živý betlém v Žampachu. | Foto: archiv domova

Živý betlém a dva vánoční koncerty

Vše zahájí už ve středu v 18 hodin Živý betlém. Obyvatelé a zaměstnanci se převléknou do dobových kostýmů a dramaticky ztvární dávný příběh o narození Ježíška. Znovu tak v přírodním areálu zámku vyroste malá vesnička s přehlídkou tradičních řemesel. Hudební doprovod celému příběhu zajistí místní pěvecký sbor Barbušáci. „Ztvárnění příběhu o narození Ježíška tady na Žampachu je pro spoustu diváků, tedy nejen pro nejmenší návštěvníky, lákavé i v tom, že Panna Maria opravdu přijíždí na oslíkovi a tři králové na koních," připomíná organizační manažerka domova Kristýna Hanzelková. „V loňském roce jsme celou scénu přemístili z altánu do oválného výběhu pro koně a tato změna měla u veřejnosti pozitivní ohlas. Proto jsme u této varianty zůstali i letos," dodává ředitel domova Luděk Grätz. Altán však nezůstane bez využití. Až do Tří králů zde bude vystaven velký malovaný Betlém, který vznikl v jednom z aktivizačních center domova.

O hodinu později začne v zámecké kapli sv. Bartoloměje první vánoční koncert, jehož protagonistou bude komorní smíšený pěvecký sbor Č.A.S. z Dolní Dobrouče vedený sbormistrem Stanislavem Pecháčkem.

Druhý vánoční koncert se pak připravuje na pátek. V kapli se opět od 19 hodin představí známý pěvecký soubor Corale působící při Gymnáziu Žamberk pod vedením sbormistryně Ivy Mimrové. Kapacita kaple je omezena, proto je doporučována včasná rezervaci lístků v infocentru na Žampachu.

Po oba dny bude připraveno občerstvení a samozřejmě nebude chybět prodejní výstava originálních výrobků aktivizačních center domova. A aby toho nebylo málo, obyvatelé domova srdečně zvou své příznivce také na samostatný vánoční koncert Barbušáků (13. prosince od 16 hodin) a na tradiční vánoční besídku (19. prosince od 13 hodin). (gr)