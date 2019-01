Choceň – Unikátní výstava železničních modelů ovládla prostory zámku a přilehlé základní umělecké školy v Chocni.

Společnost přátel železničního modelářství a železnice výstavou oslavila desetileté výročí od svého založení a nabídla zajímavou podívanou. Třídenní výstavu navštívilo zhruba 1400 lidí, kteří mohli obdivovat patnáct kolejišť.

Už na nádvoří zámku všechny zaujalo kolejiště Sičovy drobné železnice a Železničního a parního spolku Troubelice, které nabídlo nejen dětem možnost svezení. Na schodech muzea i „zušky" pak bylo slyšet houkání vláčků z modelových kolejišť, u kterých je nutné ocenit propracovanost detailů. „Ohlasy lidí byly pozitivní, především z pohledu rozsahu výstavy a kvality předvedených kolejišť," řekl předseda pořádajícího spolku Jiří Sládek. Návštěvníky potěšilo i připravené občerstvení. „Za pořadatelský tým mohu konstatovat, že letošní výstava se nejen vydařila, ale že se nám podařilo zvednou pomyslnou laťku zase o kousek výš. Za pomoc a spolupráci bych chtěl poděkovat všem, kteří se na uspořádání této výstavy podíleli," dodal Jiří Sládek.

Vystavili desítky hodin práce

Své do detailu propracované kolejiště na výstavě návštěvníkům předvedl i Marek Trejbal z Trutnova (na snímku vlevo). Jak sám říká, jeho vášeň spolkne spoustu času. „Mohu se tomu věnovat jen díky toleranci své manželky," přiznal. Jeho kolejiště se začalo rodit v roce 2008 a původně nebylo určeno k výstavám. „Je velmi náročné ho přestěhovat, takže jezdíme maximálně dvakrát – třikrát do roka," upřesňuje Marek Trejbal s tím, že k převozu je zapotřebí dodávky, do osobního automobilu se jeho dílo nevejde.

„Jsem ale pyšný na to, že je to celé funkční a bez závad," dodal. Jeho koníček není náročný jen na čas, ale i finančně. Samotný model lokomotivy přijde třeba i na několik tisíc a drahé je „i to okolo", například lampy pouličního osvětlení, kterých se na jeho kolejišti najde několik desítek. „Kdyby se to sečetlo, možná bych za to měl i nové auto," smál se sympatický autor, který se snaží, aby vše v jeho kolejišti bylo co nejvíc reálné. Kromě jezdících vlaků byli k vidění třeba i záchranáři zasahující u dopravní nehody či točící se mlýnské kolo.

Za podobou kolejiště stojí nespočet desítek hodin práce Marka Trejbala i jeho kolegy, který mu pomáhal s elektrozapojením. „Mám však dvě dcery, tak doufám, že jednou budu moci své dílo někomu předat," uvedl trutnovský Marek Trejbal závěrem.