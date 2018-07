Na zámku slouží nové WC

Pardubice - Před rokem se sázka na try out vyplatila. Letos se situace opakuje, i když počet hráčů, kteří do Pardubic přicestovali v režimu zkoušky, je nižší. Loni se do kádru Dynama probojovali mimo jiné Jordann Perret, Rhett Holland či Antonín Dušek. Nyní o svou šanci bojuje čtveřice hokejistů. A ve čtvrtek přijde první zápasový test.