Je tu nejen tehdy hojně používané nádobí, ale i hygienické potřeby, hračky či tehdejší elektronika. „Klenotem jsou mýdla, krabičky od čajů či sáčky od mléka, které tehdy málokdo nevyhodil,“ uvedl vedoucí muzea Michal Hofman.

Část exponátů pak přinesli i sami choceňští obyvatelé. Unikátem pak je soukromá sbírka zápalkových etiket zapůjčená od sběratelky z Chocně i dobové plakáty z depozitáře muzea. „Budeme rádi, když si lidé na výstavě zavzpomínají,“ dodal. Výstava je v Orlickém muzeu přístupná do konce března, a to denně od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.

V letošním roce se pak v muzeu budou konat i výstavy Malujeme pro Zemi a 30 let od sametové revoluce.