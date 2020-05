„Letos více než kdykoliv jindy budou lidé plánovat dovolenou v tuzemsku a my se na tuto skutečnost operativně připravujeme. Dlouhodobě se v marketingu cestovního ruchu profilujeme jako kraj vhodný pro cyklisty, a i proto jsme se rozhodli pro vydání zbrusu nové cykloturistické mapy našeho kraje. V příštích dnech ji budeme distribuovat do všech turistických informačních center v Pardubickém kraji, kde si ji zájemci budou moct zdarma vyzvednout,“ sdělil radní Pardubického kraje zodpovědný za sport a cestovní ruch René Živný.

Cyklotras je spoustu i na Orlickoústecku, mezi nejoblíbenější patří trasa Cyklostezkou údolím Tiché Orlice z Ústí nad Orlicí do Chocně, velmi frekventovaná pak je i cyklostezka z Letohradu do Ústí nad Orlicí či do Žamberka.

Máte i vy svou oblíbenou cyklotrasu? Napište nám o ní… využít můžete rubriku Čtenář Reportér na webu Orlického deníku.