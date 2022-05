Prvňáčci mají zápis do první třídy za sebou. „Z dcery bude od září školačka. U zápisu byla v dubnu a vše proběhlo bez problému. Ona se do školy těší, já se trochu obávám,“ řekla s úsměvem maminka Markéta Sobotková z Českotřebovska. Ve Třebové dorazilo k zápisu celkem 171 žáků.

Společně s nimi do lavic nejspíše usednou také ukrajinští spolužáci. Kolik jich však v červnu dorazí k zápisu, není nikdo schopen říci. „Předpokládáme, že k zápisu dětí do prvních tříd by se mohlo dostavit asi deset žáků,“ uvedl mediální asistent města Česká Třebová Jiří Holý.

Už nyní českotřebovské školy navštěvují téměř čtyři desítky dětí z Ukrajiny. Situace je obdobná téměř ve všem městech napříč Pardubickým krajem.

„V tomto školním roce jsme zapsali 18 dětí z Ukrajiny. Sedmé a čtvrté třídy už ale máme naplněné, ostatní ročníky do konce roku ještě můžeme doplnit,“ řekl ředitel Základní školy Tomáše Garrigue Masaryka v Litomyšli Pavel Jirsa.

Strach a nejistota

Podle něj je na ukrajinských dětech zřejmý strach, nejistota a stresové zážitky. „Pomůžeme jim a podpoříme je. Ve velké většině to jsou děti slušné a ukázněné, mají disciplínu a snahu vzdělávat se často lepší než české děti,“ sdělil Jirsa.

I zde jsou tak na příchod ukrajinských prvňáků připraveni. „Jejich zápis proběhne po ukončení správního řízení s místními dětmi, ať z Litomyšle, nebo z okolí,“ ujistil Jirsa s tím, že mají místo až pro osm prvňáků z Ukrajiny.

Obdobná situace panuje také na Základní škole Mistra Choceňského v Chocni, kam už k zápisu dorazili budoucí prvňáci i žáci z malotřídních škol, kteří sem nastupují do šestého ročníku. I zde mají podle ředitelky Ilony Novákové volná místa pro děti z Ukrajiny. „Naše škola, potažmo město, má zatím na základních školách dostatečnou kapacitu,“ potvrdila Nováková.

Kolik žáků z Pardubického kraje dorazilo v dubnu k zápisu, zatím stále není jasné. „Nyní nemám k dispozici žádná konkrétní data,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Podle ministerstva školství v celé republice přišlo k zápisu asi 142 tisíc dětí. Jisté je, že k již zapsaným žákům přibydou také děti z Ukrajiny. Ani jejich počet se však s jistotou nedá odhadnout.

Ministr školství Petr Gazdík uvedl, že je v Česku asi 125 tisíc ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do osmnácti let. Než tyto děti k zápisu vyrazí, je nutné takzvané vízum strpění pro zákonné zástupce i jejich děti.

Samostatné třídy

Problém s kapacitou pro ukrajinské děti zřejmě v Pardubickém kraji nehrozí. Podle Gazdíka však v některých regionech mohou komplikace nastat. „Vláda bude muset učinit těžké politické rozhodnutí, jestli dopustíme, že do těch škol budou ukrajinské děti chodit třeba odpoledne jako samostatné třídy,“ popsal Gazdík. V takovém případě by se ale již nejednalo o integraci ukrajinských dětí do českého vzdělávacího sytému.

Druhou možností je, že ukrajinské děti vláda přesune tam, kde budou volná místa, a navýší počty žáků ve třídách. Hranici zákon stanovuje na maximálně 34 žáků ve třídě. „Bude to těžké rozhodnutí. Budeme vybírat to méně špatné ze dvou špatných řešení,“ doplnil Gazdík.