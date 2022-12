„Pro nás to bude letos potřetí. Dva roky byla pauza, kvůli covidu. Vloni jsme doufali, že to proběhne, ale nestalo se tak. O to víc se letos těšíme,” řekl organizátor.

Podle Buryšky má tento rok Letohrad výhodu v tom, že se akce Česko zpívá kolegy nepřekrývá s dalšími akcemi ve městě, jako tomu bylo v předešlých letech. „Věřím tedy v to, že letos přijde ještě víc lidí, kteří rádi zpívají, třeba i učitelé,” řekl Buryška a dodal, že letos tipuje návštěvnost kolem 150 lidí, kteří se sejdou na Václavském náměstí u vánočního stromu.

Ve Vysokém Mýtě bude adventní pohoda během zpívání podpořena ještě o sbírku pro Potravinovou banku Pardubice. „Rádi bychom společnými silami přispěli ke zlepšení situace lidí, kteří se dostali do hmotné nouze,” vysvětlila vedoucí Informačního centra Martina Skálová.

O hlavní hlas koled se na náměstí Přemysla Otakara II. postarají žáci ze Základní školy Jiráskova. „Budeme se veselit a při tom můžeme udělat i dobrý skutek,” dodala Skálová.

Akci, při které se sejdou lidé na řadě míst v celé republice a zazpívají si ve stejný čas šest vybraných koled, pořádá ve středu 7. prosince od 18:00 už podvanácté Deník.

