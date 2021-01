"Společně budeme chtít spolupracovat při prezentaci a zlepšování technických oborů v regionu, které jsou pro Iveco klíčové tak, abychom se například v ideálním případě dostali na úroveň duálního systému vzdělávání. To nejlepší, co můžeme studentům dát, je odborná praxe přímo v podniku, který si již během studia může vybrat své potenciální zaměstnance," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. "Bohužel tento systém byl před 30 lety rozbourán a nyní ho velmi složitě dáváme znovu dohromady bez jasného legislativního zázemí,“ dodal. Na užší spolupráci se hejtman dohodl s generálním ředitelem společnosti Davidem Křížem i zástupci odborů. Kraj s firmou budou společně podporovat technického vzdělávání na jednotlivých středních školách, ale i konkrétní obory, které jsou pro Iveco důležité.

Vysokomýtské Iveco v současné době zaměstnává přibližně čtyři tisíce lidí a je tak jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. I tato firma se letos potýkala s důsledky epidemie koronaviru. „Společnost Iveco se velmi dobře vypořádala se situací letošního roku, kdy musela od konce března do začátku května přerušit výrobu autobusů ve Vysokém Mýtě, jelikož byl problém s nestabilitou v dodávkách vstupů pro výrobu od subdodavatelů. Avšak do konce roku se podařilo minimalizovat dopady odstávky a vyrobit a dodat zákazníkům objednané autobusy,“ uvedl Martin Netolický, podle kterého je důležitá také spolupráce se státem. „Velmi pozitivně vnímám snahu a spolupráci s ministerstvem zahraničí při hledání možností na zahraničních trzích, a to vzhledem k tomu, že více než 93 procent produkce výrobního závodu je určeno pro export,“ dodal hejtman.