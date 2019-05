Na TECHNOhrátkách v Lanškrouně žáci vyráběli lžíci na boty a oživova

Zelené a modré hlavy tentokrát vystřídala tvorba kudrnatých vlasů a pomalované části těla nahradila exkurze do historie líčení. To, co zůstalo, byli pohybující se roboti, výroba lžíce na obouvání nebo montáž pneumatického obvodu.

Právě těmito aktivitami zabojovala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun ve čtvrtek 9. května v rámci TECHNOhrátek Pardubického kraje o přízeň 121 žáků z osmi základních škol. Třetí zastavení za sebou na Orlickoústecku zvýšilo celkový počet školáků 7. až 9. tříd zapojených do projektu na 11 278. Akce v SOŠ a SOU Lanškroun, která 17. května oslaví 70. výročí své existence, nabídla účastníkům také seznámení s prostory v nové přístavbě, které v areálu v Sokolské ulici vyrostly v posledních dvou letech nákladem 52,5 milionů korun převážně z prostředků Pardubického kraje. „Škola vyučuje zajímavou kombinaci strojírenských, elektrotechnických a službových oborů, reagujících na aktuální potřeby trhu práce. Obor knihař pro ruční výrobu vyučuje dokonce jako jediná v České republice," uvedl Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství. Na akci ho doprovodila i jeho kolegyně Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. „Město Lanškroun ve spolupráci se Společenstvím firem Lanškrounska tuto střední školu všestranně podporuje. Máme zde velkou průmyslovou zónu, v níž jsou potřeba nástrojaři, elektrikáři a elektromechanici. TECHNOhrátky jsou výbornou příležitostí, jak se s těmito obory seznámit a osahat si je," vzkázal žákům Radim Vetchý, starosta Lanškrouna. Dva areály – šest oborů TECHNOhrátky probíhaly ve dvou školních areálech. V Sokolské ulici poznávali aktéři profese nástrojař, elektromechanik pro stroje a zařízení a mechanik elektrotechnik, v budově v Lidické ulici obory kadeřnice, kosmetička a knihař. „Už dlouho se nestalo, aby mezi žáky tak výrazně převažovala děvčata jako tentokrát. Do Lanškrouna je však nepřilákaly jen typicky ´dívčí´ obory kadeřnice a kosmetička, ale zajímaly se také o náplň práce nástrojaře nebo elektromechanika pro stroje a zařízení. A nejen to – na všech pracovištích si vedly neobyčejně zdatně. Ostatně kromě dvou nástrojařek studují v současné době v lanškrounské škole i čtyři elektrikářky," upřesnil Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky. Kudrnaté vlasy a krabička na dárek V dílnách byly v plné permanenci nůžky na plech, pilníky a pájky. Vybraní žáci vyráběli obuvnickou lžíci, zapojovali pneumatický obvod nebo pomocí počítače oživovali a rozhýbávali robota. „V kadeřnickém salonu si však na své přišly především dívky. Pomocí natáček si vytvářely kudrnaté vlasy a poté si mohly samy vyzkoušet zajímavý účes. U kosmetiček se seznámily s charakteristickým líčením v jednotlivých historických epochách. U knihařů už se zapojovali také chlapci. Všichni žáci si zde vyrobili krabičku na drobný dárek a někteří plnili soutěžní úkol v podobě výzdoby přední strany bloku," popsala část aktivit Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky. Mezi školáky zavítali také personalisté dvou významných regionálních zaměstnavatelů. Firmu Isolit-Bravo, která před rokem otevřela ve svém závodě speciální učňovské pracoviště odborného výcviku pro obor nástrojař, zastupoval Milan Žemlička. Společnost Schaeffler Production CZ prezentovala jeho kolegyně Pavla Holubářová. V tradičních soutěžích o velké ovocné dorty uspěla v manuálních aktivitách výprava Základní školy Libchavy a ve vědomostním kvízu Hej Ty, víš to?! uspěla Základní škola Radiměř. (tz)

