„Přijímat je budeme na základě znalosti českého jazyka. Teď mají za úkol se připravit. Ozvali se nám čtyři uchazeči. Vybereme pedagogy, aby alespoň třídní byl ruštinář a výuka druhého cizího jazyka jim byla bližší,“ uvedl ředitel gymnázia Petr Harbich.

Uprchlíky na gymnázium přijmou nad rámec určeného počtu dětí. „Nechtěli jsme, aby se stalo, že by některé české děti nebyly přijaté kvůli těm ukrajinským. Obvyklých 90 žáků nabereme klasicky v přijímacím řízení,“ vysvětlil Harbich.

Ukrajinským dětem chtějí současně dát prostor pro naučení češtiny. „Nebylo by fér teď hodnotit znalosti češtiny, když je duben. Daleko jiná situace bude na konci srpna, kdy budou absolvovat pohovor,“ dodal Harbich.

Na gymnáziu v Ústí nad Orlicí na přijímačkách žádné zájemce z Ukrajiny neměli. Budou ale možná přijímat studenty do vyšších ročníků. „Jednáme asi o třech případech ukrajinských studentů, kteří by mohli nastoupit do vyšších ročníků. Vypadá to, že nám ve druhém ročníku přibudou ukrajinské děti, ale zatím je to věc jednání,“ sdělil ředitel gymnázia Marek Hoffman.

Krajský radní pro oblast školství Josef Kozel ujistil, že přetížení středních škol ukrajinskými dětmi nehrozí. „Nemáme žádnou zprávu, že by nějaká střední škola byla přetížena příchodem ukrajinských dětí na střední školy. Je to běžný režim, běžné zapojení,“ dodal Kozel.

Druhý den přijímaček na středních školách v kraji probíhal bez větších problémů. Na uchazečích na Gymnáziu Emila Holuba v Holicích byla ráno před zkouškami vidět mírná nervozita.

„Na přijímačky jsem se trochu připravovala, ale moc jsem to nepřeháněla,“ uvedla uchazečka Sandra Horáková. V úterý se účastnila i přijímaček na Gymnázium Mozartova v Pardubicích. Přišly jí prý docela těžké. „Včera ráno jsem se vzbudila s hrozným pocitem, že to nezvládnu, ale potom to bylo docela v klidu,“ oddechla si.

Nepříjemné pocity zažívala i studentka Bára. „Cítím se ve stresu, včera mi přijímačky moc lehké nepřišly. Měla jsem z toho nejdřív dobrý pocit, ale pak jsem se podívala na výsledky,“ popsala.

Podle ředitele Střední školy Bohemia v Chrudimi byli letošní uchazeči více ve stresu. „Co se týče počtů, je to hodně podobné jako v minulých letech,“ uvedl Martin Slezáček.

Podle radního pro oblast školství i v předchozích dvou covidových letech proběhly přijímačky bez komplikací. „Zvládlo se to i v posledních dvou letech, kdy bylo složitější období kvůli covidu a jinému způsobu výuky v rámci základního školství. Statistické ukazatele z minulých let neukazují žádný zásadní propad, naopak v některých oborech byly dokonce lepší výsledky,“ popsal Kozel.