Na Štěpána zazní Kamínci i harmonika

Orlickoústecko – Zatímco všude už vánoční stromy svítí, u Kampeličky v Letohradu – Kunčicích jej tradičně rozsvěcí až v předvečer Štědrého dne, a to od 17 hodin.

Ilustrační fotoFoto: Michal Horák

K dispozici tu bude betlémské světlo, zajít či zajet si pro něj můžete dnes i do Lanškrouna. Skauti jej budou rozdávat mezi 9 a 12 hodinou ve vestibulu radnice, na Štědrý den se pak bude od 13 do 14 hodin k mání i pod vánočním stromem na mýtském náměstí.



Kdo chce strávit svátky hudbou, může vyrazit do Vysokého Mýta, 25. i 26. prosince tu mají nabitý program, mimo jiné vánoční koncert benefičního festivalu Hudba pomáhá, kde vystoupí kapela Parkoviště pro velbloudy.



V úterý 26. prosince v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích od 17 hodin zahraje kapela Kamínci a ve stejný den v 15 hodin Orlovna v Letohradu na Orlici hostí tradiční setkání harmonikářů.