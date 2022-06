Na silnici u Libchav se vyhřívala krajta královská. Zřejmě ji někdo vyhodil

To si takhle jedete po silnici u Libchav a najednou vidíte klubíčko čehosi… a ejhle, on had. Co, had. Přímo krajta! Krajta královská! Natrefili na ni ale přímo hasiči, když jeli kolem, a poradili si s odchytem. Teď už se krajta vyhřívá na sluníčku v záchranné stanici Pasíčka.

Na silnici u Libchav se vyhřívala krajta. | Foto: JSDH Ústí nad Orlicí I.