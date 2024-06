Až příští rok by mohl být zahájen tendr na stavbu severního obchvatu Vysokého Mýta, který odvede tranzit z dálnice D35 pryč z města i ve směru na Choceň a Libchavy. A to ještě jen v případě, že kraj na silnici sežene peníze, potřebných 800 milionů nemá. Nyní jedná se státem o případné pomoci. Další dvě etapy přivaděče - modernizace silnice mezi Vysokým Mýtem a Chocní a stavba náročného severního obchvatu Chocně - budou následovat až později.

Obchvat Vysokého Mýta a Chocně | Foto: Pardubický kraj

Zeditovaná a doplněná tisková zpráva Pardubického kraje

Průběh stavby dálnice D35 a spolupráce Pardubického kraje, Vysokého Mýta a ministerstva dopravy na vybudování severozápadního obchvatu města a propojení D35 směrem na Choceň byly hlavními tématy jednání ve Vysokém Mýtě. Toho se za Pardubický kraj zúčastnili hejtman Martin Netolický, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš a radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

První etapou je severní obchvat Vysokého Mýta. Druhou pak modernizace stávající komunikace II/357 mezi městem a Chocní za 50 milionů a třetí etapou samotný obchvat Chocně až po napojení na momentálně modernizovanou silnici II/312 u Mostku jako součást projektu modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy.

„Prostředky, které nám byly alokovány memorandem se státem na budování přivaděčů k dálnici D35, využijeme do poslední koruny. V tuto chvíli zbývá vyřešit ten nejsložitější a finančně nejnáročnější z nich, a to přivaděč od Vysokého Mýta do severní části kraje včetně obchvatu Chocně a Běstovic. Právě tento přivaděč ve fázi studie převzal Pardubický kraj od státu, který jej měl původně realizovat," uvedl hejtman Martin Netolický.

Z Mýta do Chocně postaví kraj nejdražší silnici II. třídy. Peníze na ni ale nemá

Kraj má na přivaděč již platné posouzení vlivu na životní prostředí a probíhá projektování. Po zpřesnění nákladů dle projektové dokumentace je podle Netolického třeba řešit financování této stavby, které není ve stávajících možnostech krajského rozpočtu. Na trase je mimoúrovňové křížení železničních tratí, a to jak lokálky na Litomyšl, tak i hlavního železničního koridoru, dále jsou zde mostní objekty přes řeku Loučnou a Tichou Orlici.

Psali jsme již:

Severní obchvat Vysokého Mýta se začne stavět snad už za dva roky

"To vše má samozřejmě dopad do ceny a náročnosti stavby. Trasa kolem Chocně se upravovala také po dohodě s místní samosprávou Chocně,“ uvedl hejtman Netolický. Zpoždění výstavby přivaděče na Choceň bylo částečně způsobeno i dlouhými spory o trasu obchvatu jak ve Vysokém Mýtě (ZDE), tak i v Chocni (ZDE).

Trasa přivaděče od Chocně v mapách:

1/8 Zdroj: zdopravy.cz Projekt obchvatu Chocně 2/8 Zdroj: zdopravy.cz, MěÚ Choceň, archiv Obchvat Vysokého Mýta a Chocně 3/8 Zdroj: Pardubický kraj Zdroj: Pardubický kraj 4/8 Zdroj: zdopravy.cz, MěÚ Choceň, archiv Obchvat Chocně 5/8 Zdroj: zdopravy.cz, MěÚ Choceň, archiv Mapa přivaděčů k D35 6/8 Zdroj: Pardubický kraj Jednání kraje se státem o obchvatu Vysokého Mýta, 20. 6. 2024 7/8 Zdroj: Pardubický kraj Jednání kraje se státem o obchvatu Vysokého Mýta, 20. 6. 2024 8/8 Zdroj: Pardubický kraj Jednání kraje se státem o obchvatu Vysokého Mýta, 20. 6. 2024

„V rámci této stavby je proto nutné individuální řešení, protože jen náklady na tříkilometrový obchvat Vysokého Mýta přesahují 800 milionů korun. Pokud by zůstalo stávající rozpočtové určení daní pro kraje, tak bychom byli schopni se podílet částkou 200 milionů korun. Jsem rád, že pan ministr Kupka vnímá potřebu tento obchvat realizovat. Shodli jsme se, že využijeme pro další jednání parametry memoranda, ale nebudeme jej formalizovat. Ostatně memorandum není právně závazný dokument a jedná se spíše o deklaraci, stěžejní pak pro nás je usnesení vlády,“ dodal.

Více o obchvatu Vysokého Mýta a Chocně najdete ZDE, veškeré podklady a dokomentaci pak ZDE

Náměstek hejtmana Michal Kortyš očekává, že se stát k takto významné stavbě přivaděče pro Vysoké Mýto a napojení severu finančně připojí, což se jednáním výrazně posunulo.

„První etapa obchvatu Vysokého Mýta je pro nás naprostou prioritou. Dálnice D35 odvede tranzitní dopravu z centra města, ale je nutní odvést dopravu také směřující ze severu. Z našeho pohledu je obchvat Vysokého Mýta z hlediska budování silnic II. a III. tříd v kraji v nové trase zcela klíčový i s ohledem na budování dálnice. Úsek dálnice okolo Vysokého Mýta by měl být zprovozněn v listopadu příštího roku. Pan ministr Kupka a zástupci ŘSD nás ubezpečili, že termíny stavby v tuto chvíli dodavatel drží. Dálnice až do Opatovce by pak mohla být hotová v roce 2027,“ řekl Michal Kortyš.

Kde, za kolik, co je v ceně a jak je čistá voda. Kam na Orlicku za koupáním

Druhou etapou navazující na obchvat Vysokého Mýta je modernizace stávající komunikace II/357 za přibližně 50 milionů a třetí etapou pak samotný obchvat Chocně až po napojení na momentálně modernizovanou silnici II/312 u Mostku jako součást celého projektu modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy.

Zástupci kraje a státu se dohodli na tom, že v dubnu příštího roku budou provedena měření intenzity dopravy na stanovených úsecích. Paralelně s tím bude kraj pokračovat v přípravě stavby tak, aby v průběhu roku 2025 bylo možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Mohlo by vás také zaujmout: Ve stavbě dálnic je Česko pozadu. Skluz ale doháníme, řekl Fiala ve Vysokém Mýtě