Na rozbité okresky má přijít ze státní kasy čtvrt miliardy

Orlickoústecko – Konec nejistoty. Vláda slíbila, že krajům finančně přispěje na opravy silnic druhé a třetí třídy. Půjde o Asociací krajů požadované čtyři miliardy korun. Klíčem k jejich rozdělení bude rozsah silniční infrastruktury v krajích.

Martin NetolickýFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Pokud vše půjde dobře, Pardubický kraj získá 246 milionů korun. To je skvělá zpráva,“ komentoval oznámení premiéra v demisi Andreje Babiše pardubický poslanec Martin Kolovratník. Hnutí ANO dalo slib, že bude kraje při opravách silnic nižších tříd finančně podporovat.



Hejtman Martin Netolický před pár dny na setkání krajské rady se starosty obcí Pardubického kraje uvedl, že kraje chtějí apelovat na vládu, aby příspěvek měly dlouhodobě garantovaný, protože teprve poté mohou dlouhodobě plánovat svoji investiční činnost. Hejtman zmínil i další problém, který vedle chybějících financí oddaluje zahájení dopravních staveb. „Jsou to nevyřešená majetkoprávní vypořádání pod silnicemi. Souhrnně se jedná o tisíce smluv s vlastníky pozemků, což samozřejmě vyžaduje nemalé úsilí a čas. Chceme proto spolupracovat se starosty dotčených obcí, aby se stali naším partnerem při jednání s vlastníky pozemků. Po silnicích jezdíme všichni a je nutné, abychom se snažili tyto smluvní vztahy vyřešit co nejdříve,“ uvedl Netolický.



Kraj chce na opravy silnic a mostů čerpat prostředky i z evropských fondů. Pro Pardubický kraj je otevřená možnost čerpat až 1,8 miliardy korun. Hejtmanství proto urychlí přípravu dokumentací, aby mohlo přihlásit do výzev Evropské unie co nejvíce projektů. „Nyní se jedná se o necelou dvacítku mostů a několik silnic,“ uvedl náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek. Kraj sestavil seznam rozpracovaných projektů a výčet mostů a silnic, jež potřebují modernizaci.



Modernizace mostů

Projektovou dokumentaci a stavební povolení má stavba Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice.

Pardubický kraj dále vyhlásil zadávací řízení na projektovou dokumentaci na dalších 9 mostů:

0 ev. č. 360-023 Polička

0 ev. č. 358-014 Višňáry

0 ev. č. 358-015 Litomyšl

0 ev. č. 644-002 Pěčíkov

0 ev. č. 644-003 – Pěčíkov-Hraničky

0 ev. č. 305-019 Štěpánov

0 ev. č. 357-009A – Nové Hrady

0 ev. č. 357-010 – Nové Hrady

0 ev. č. 358-010 Polanka



Modernizace silnic

Kraj soutěží projektovou dokumentaci na silniční stavby:

0 II/298 Sezemice – obchvat

0 silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje

0 silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

0 silnice II/362 Polička – Jedlová



Dále radní vybrali k rozpracování ještě dalších devět mostů a schválili projektové záměry na jejich modernizaci:

0 ev. č. 333-003 Přelouč

0 ev. č. 322-011 Trnávka

0 ev. č. 322-014 Chvaletice

0 ev. č. 317-005A Choceň

0 ev. č. 360-007 Dolní Dobrouč

0 ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí

0 ev. č. 360-014 Řetůvka

0 ev. č. 360-016 Němčice

0 ev. č. 360-017 Němčice