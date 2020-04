„V prvé řadě se jedná o rekonstrukci stávajícího zařízení kuchyně, které je potřeba demontovat a nahradit novým. Součástí je napojení jednotlivých zařízení na rozvody energií. Na tyto úpravy navazuje montáž gastrotechniky pro rekonstruovanou kuchyni a výdejnu. Součástí je i dodávka vybavení. Jedná se například o nerezové pracovní stoly, konvektomaty, chladící skříně nebo elektrické smažící pánve,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

"Předpokládaná cena za rekonstrukci by měla být 3,6 milionu korun bez DPH. O sto tisíc více bychom pak chtěli investovat do montáže gastrotechniky a nákupu vybavení,“ doplnil jeho slova náměstek hejtmana Roman Línek. Jak dodal, rekonstrukce by měla být hotová do září, tedy do začátku příštího školního roku.

Snahou Pardubického kraje je, aby se ve školních jídelnách připravovaly chutné a zdravé pokrmy. "S tím souvisí i rekonstrukce stravovacích prostor a nákup moderních technologií. Zároveň tak dojde k usnadnění práce personálu školních kuchyní. Naposled jsme podobně vylepšili stravovací prostory jezdecké školy v Kladrubech nad Labem za 13 milionů korun,“ poznamenal radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.