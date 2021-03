Letohrad, jehož partnerským městem je chorvatský Daruvar a vztahy s krajany pěstuje už mnoho let, krátce po živelné pohromě v Chorvatsku zřídil transparentní účet. Sešlo se na něm přes 210 tisíc korun. Přispět bylo možné i do pokladničky na podatelně radnice, po jejím otevření bylo napočítáno víc než 31 tisíc korun. Celková částka, zhruba 242 tisíc korun, byla odeslána krajanské organizaci Svaz Čechů v Chorvatsku se sídlem v Daruvaru, která finanční pomoc rozešle konkrétním lidem. Starostu Letohradu Petra Fialu výsledná částka těší.

„V době, kdy někteří lidé sami mají méně peněz, se sešlo dost darů, přispěly i některé firmy. Moc si toho vážím. Našim krajanům postiženým zemětřesením to pomůže,“ děkoval starosta. Město přispělo do sbírky 20 tisíci, na konci března bude zastupitelstvo schvalovat dalších 30 tisíc, které by mohly pomoct krajanské organizaci v Daruvaru zmírnit následky živelné katastrofy. Rozvíjení kontaktů mezi oběma městy nyní brání epidemie koronaviru. „Hned, jak to bude možné, rád bych se do Daruvaru vypravil, stejně jako do všech dalších partnerských měst. Už jsme se dlouho neviděli,“ mrzelo Petra Fialu.

Chorvatsko zasáhlo zemětřesení na přelomu prosince a ledna, otřesy o síle 6,4 stupně způsobily smrt sedmi lidí i rozsáhlé hmotné škody.