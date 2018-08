Na pardubickém letišti vyjel z dráhy boeing se 120 lidmi

Pardubice - Nehoda na pardubickém letišti. Nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Letoun sedí asi 20 metrů za prahem dráhy. Jde o stroj společnosti Smart Wings.Foto: Facebook

Na pardubickém letiště dnes večer při přistání vyjel z dráhy dopravní letoun. Na palubě bylo asi 120 lidí, nikdo z nich nebyl podle informací Deníku zraněn. Mělo jít o let společnosti Travel Service, obsluhovaný Boeingem 737-800 na charterovém letu z Heraklionu na Krétě.

Havarovaný Boeing 737-80 v barvách SmartWings má registrační značku N624XA a aerolinka ho má od května letošního roku pronajatý od společnosti Swift Air. Letoun je 16 let starý a jeho prvním provozovatelem byla dnes už zkrachovalá společnost Air Berlin.

Dráha letiště byla po odpoledním vydatném dešti mokrá, letoun pravděpodobně nedobrzdil. Letiště je v této chvíli pro všechny lety uzavřeno, let do Heraklionu v 18.45 byl zrušen. Centrum leteckého výcviku mělo v době nehody ve vzduchu jedno z letadel, to muselo být odkloněno do Čáslavi a pilota tam vyzvedl automobil.



Další let na pardubickém letiště je plánován ve čtvrtek v 10.25 hodin z turecké Antalye. Tento charterový let ale možná nebude moci přistát, záleží na tom, jak rychle se podaří odstranit letoun z prostoru konce dráhy. Z Ostravy do Pardubic už jede speciální vyprošťovací technika. Dráha pardubického letiště ovšem není nijak poškozená.



"Mohu potvrdit, že nikomu z cestujících se nic nestalo a z letadla vystoupili normálně po schůdkách. V terminálu pak dostali občerstvení a ty, co měli odletět na dovolenou na Krétu autobusy přepravujeme na letiště v Praze, kde má Travel Service volnou kapacitu a bude je moci do jejich cílové destinace dopravit," uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.



Pokud vše dobře dopadne, mělo by být pardubické letiště již zítra ráno opět otevřené. "Čekáme na vyšetřovací tým a také na experty společnosti Travel Service, kteří by měli letadlo vyprostit a prohlédnout, zda není nějak poškozené," dodala Šmejkalová s tím, že o tom, zda let z Antalye přistane ve čtvrtek ráno v Pardubicích by se mělo rozhodnout během noci.