Vstupné na koupaliště v okrese Ústí nad Orlicí se v průměru zvýšilo oproti loňsku o 10 procent. Reportér Deníku navštívil pět nevýznamnějších plováren v regionu. Jednou ze zajímavostí je například nové brouzdaliště v Chocni. Dozvíte se také, jakou kde mají nabídku občerstvení nebo doplňkové služby, jako třeba půjčení lehátek.

Aquapark Ústí nad Orlicí

Celodenní návštěva koupaliště a aquaparku v Ústí nad Orlicí je proti loňsku dražší zhruba o deset procent. Zatímco vloni dospělí zaplatili 135 Kč, letos je to už 150 Kč. „Děti od 4 do 15 let teď platí za vstup 110 Kč, zatímco vloni to bylo o deset korun méně," doplnila Martina Vondráčková z městské společnosti TEPVOS, která areál provozuje. Aquapark a letní koupaliště v Ústí nad Orlicí se svými bazény, tobogánem, beach volejbalovým hřištěm, aquazorbingem a dětským hřištěm nabízí také noční koupání a bezbariérový přístup.

Areál je otevřený denně od 9 do 20 hodin. Je vybavený dětským bazénem se skluzavkou, masážními lehátky, vodními chrliči, podvodním osvětlením nebo skákacím hradem. Nechybí ani wifi připojení nebo rychlé občerstvení. V nabídce koupaliště je rovněž zapůjčení beach volejbalového kurtu za 100 Kč na hodinu. Výpůjčka stolu pro stolní tenis nebo hřiště pro pétanque přijde na 20 korun za hodinu, zatímco za celodenní zapůjčení lehátka či slunečníku zájemce zaplatí 30 korun.

Plovárna nabízí o prázdninách také noční koupání, konkrétně vždy ve středu, v pátek a v sobotu v čase od 20.30 hodin do 22.30 hodin. Musí jít ale o dny, kdy se denní teploty pohybují kolem 30 °C a noční teplota neklesne pod 20 °C.

Koupaliště v Chocni

Vítané osvěžení nabízí v horkých letních dnech také městské koupaliště v Chocni. Celý areál má rozlohu dvou hektarů a je plný zeleně. Otevřený je v době od 9 do 20 hodin. Koupaliště zahrnuje bazény o délce 50 m, 25 m se skluzavkou, brouzdaliště pro nejmenší, hřiště na beach volejbal i dětské hřiště. „Malé občerstvení si lidé mohou zakoupit v prodejním automatu, nebo se mohou posilnit v restauraci, která přiléhá k objektu koupaliště,“ sdělila brigádnice za pokladnou areálu.

„Zásadní novinkou letošního roku je nové brouzdaliště se samostatnou úpravnou vody. Nejmenší návštěvníci ocení nové herní prvky a určitě i teplejší vodu, jelikož již nebude nutná každodenní výměna vody," uvedly na svých stránkách Technické služby města Choceň, které koupaliště provozují.

Celodenní vstupné na choceňské koupaliště činí pro dospělé 100 Kč, zatímco vloni to ještě bylo 80 korun. Dítě od 3 do 15 let teď zaplatí 60 korun oproti loňským čtyřiceti.

Pravidelným návštěvníkům se určitě vyplatí zakoupit některou z permanentních vstupenek. Za 1600 korun je například k mání sezónní vstupenka opravňující ke třiceti celodenním návštěvám areálu. Jeden vstup pak vyjde přibližně na 53 korun.

Za celodenní zapůjčení lehátka se v Chocni platí 50 korun.

Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto nabízí letní koupání v Tyršově veřejné plovárně, která je v péči Technických služeb města. V areálu s vodní plochou o rozměrech 106 x 60 metrů nechybí tobogán, skluzavka nebo vodní hřib. K dispozici jsou převlékací kabinky, občerstvení a dětský koutek. Na plovárně jsou ještě dva kurty na plážový volejbal, kurt pro nohejbal, dva stoly na stolní tenis, hřiště na fotbálek i minigolf.

Za celodenní pobyt tu dospělý návštěvník zaplatí 110 Kč, vstupné pro děti do 15 let činí 70 korun. „V obou případech činí zdražení oproti loňsku 10 Kč, což, myslím, není velký nárůst," myslí si Jan Dvořák z Technických služeb Vysoké Mýto.

Přijatelná je podle něj i cena občerstvení, která tu provozovatel nabízí ve vlastní režii. „Například jedenáctistupňové pivo Bernard stojí 37 korun, půllitr bezinkové limonády přijde na 30 korun," pokračoval Jan Dvořák.

Při půjčování sportovního vybavení ve Vysokém Mýtě nestřeží každou minutu. „Lidé si tu zapůjčí za padesát korun například míč na volejbal a pak hrají tak dlouho, dokud je to baví," dodal Dvořák.

Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě je otevřena za příznivého počasí denně od 9 do 19 hodin.

Koupaliště Letohrad

Lidé se mohou osvěžit také na venkovním koupališti v Letohradu. V objektu patřícímu městu se nachází kromě velkého padesátimetrového bazénu ještě menší dětský bazén. Nechybí ani vodní skluzavka. „Otevřeno máme za dobrého počasí denně od 10 do 19 hodin. Celodenní vstupné činí pro dospělého 120 korun, děti a mládež do 18 let zaplatí 70 korun. Proti loňsku jsme museli zdražit dospělé i dětské vstupné o dvacet korun," uvedl nájemce areálu Josef Kožušník.

Také letohradské koupaliště nabízí některé doplňkové služby, lidé si tu mohou zahrát například stolní tenis, minikopanou nebo i plážový volejbal. K dispozici je rovněž úschovna kol.

Pro hladové a žíznivé návštěvníky je v Letohradu připraveno i několikeré občerstvení. Populární langoše tady nabízejí za 95 korun, hranolky s tatarkou tu můžete mít za 55 korun a za smažený sýr se stejnou přílohou utratíte na zdejším koupališti 160 korun. Půllitr točeného piva vás přijde na 34 korun a za půllitrovou limonádu tady zaplatíte 30 korun.

Koupaliště je obklopeno bohatou zelení, takže poskytuje v parných dnech možnost posezení v chladivém stínu stromů.

Aquapark Žamberk

Pestrou paletu služeb nabízí návštěvníkům nově rekonstruované Městské koupaliště a aquapark v Žamberku. Otevřeno je zde denně od 9 do 20 hodin. Areál z nerezového materiálu je vybaven plaveckým bazénem s dětským brouzdalištěm, skluzavkou, dvěma tobogany, dětským pískovištěm i masážní vanou a bazénkem pro nejmenší děti s přihřívanou vodou. Příznivci sportu zde naleznou vyžití při plážovém volejbale, streetballu, stolním tenisu a aerobiku. Sportovní a plavecké náčiní je možné si vypůjčit. Samozřejmostí je sociální zařízení, bufet a parkoviště.

Za celodenní vstup do aquaparku v Žamberku zaplatí dospělí 150 korun, děti pořídí vstup za 120 korun.

Žíznivým a hladovým návštěvníkům dobře poslouží přilehlá restaurace s bohatou nabídkou všemožných jídel i nápojů. Kdo tu ale nechce platit za třetinkovou colu bezmála padesát korun, ten si může objednat k pití například vodu s citrónem za rovnou desetikorunu.

Tip na koupání v přírodě

Není vždy nutné za koupání platit. Vítanou možnost vodního osvěžení zdarma poskytuje například koupaliště v Roudné u Nových Hradů. Jde o přírodní požární nádrž, která se nachází v přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale. V areálu příchozí naleznou hospůdku a venkovní terasu, kde mohou posedět a využít služeb místního občerstvení. Areál v Roudné zároveň slouží i jako tábořiště a kemp. Otevřený je denně od května do září. (man)