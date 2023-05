Festivalové léto na Orlickoústecku nabídne hned několik významných akcí. Odstartuje to letohradský JamRock, v samotném Ústí nad Orlicí se uskuteční festival Město v pohybu. Příznivci dobré hudby si přijdou na své rovněž v červenci během 15. ročníku festivalu Orlická brána v Žamberku, kde vystoupí například David Koller nebo kapela J.A.R. Tahákem druhé poloviny prázdnin by zase měl být 24. ročník multižánrového festivalu Týden hudby ve Vysokém Mýtě.

Festival Jamrock v Letohradě | Foto: Archiv festivalu

Jedním z největších chystaných festivalů v okrese je jubilejní 15. ročník JamRocku, který se uskuteční od 1. do 3. června na krásné louce u řeky v Letohradu. Na jižním cípu úpatí Orlických hor vystoupí od čtvrtka do soboty na třech podiích kapely jako Nazareth, Mirai, Ewa Farna, Tři sestry a další. Kvůli covidu a následné operaci zpěváka museli pořadatelé na vystoupení kapely Nazareth dlouho čekat. Nyní by se to mělo podařit.

„Doufáme, že všichni na JamRock dorazíte, my už se moc těšíme! Tak koukejte nasadit svoje rockový boty a uvidíme se 2. června,“ zve na zveřejněném videu Pete Agnew z legendární britské kapely.

V pondělí 5. června odstartuje na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí festival Město v pohybu, při němž se představí řada interpretů, mezi kterými nebudou chybět ani známá jména jako kapely Čechomor, Schodiště (Nahoru po schodišti dolů band) nebo Sto zvířat. Festival potrvá do soboty 10. června a vstup je zdarma.

„Já osobně si nenechám ujít koncert hudebního uskupení Čechomor, který je naplánovaný hned na pondělní 21. hodinu,“ připojuje osobní pozvánku pracovnice městského informačního centra Petra Netušilová.

Program jednotlivých festivalových dnů začíná vždy mezi 14.30 hodinou až 15.30 hodinou a jako odpolední předskokani na pódium vystoupí některá místní hudební uskupení i děti z místních mateřských a základních škol nebo studenti orlickoústecké základní umělecké školy.

V sobotu 10. června bude program pokračovat již od 10 hodin také v orlickoústeckém parku Kociánka. Zejména pro děti tu budou připraveny atrakce na ruční pohon a nejmenší návštěvníci se mohou těšit rovněž na pohádky.

Ohlédnutí za festivalem Město v pohybu 2022.Zdroj: Lukáš Prokeš

V pátek 2. června začne Mezinárodní hudební festival - Letohrad, jehož tradice sahá až do roku 1989. Koncerty tohoto významného festivalu se konají nejen v samotném Letohradě, ale také ve městech a obcích v okolí, například v Jablonném nad Orlicí, Králíkách, Lukavici, Horní Čermné, Výprachticích nebo Mistrovicích. Za dobu existence festivalu vystoupila na jeho pódiích řada předních světových umělců a v roce 2019 byl festival zapsán na seznam nejvýznamnějších kulturních událostí Pardubického kraje.

Festival končí až v neděli 11. června. V letohradské Tvrzi Orlice je například v neděli 4. června od 15 hodin na programu slavnostní galakoncert Komorní filharmonie Pardubice, při kterém zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. V pátek 9. června od 20 hodin se představí posluchačům v evangelickém kostele v Horní Čermné polský varhaník Roman Perucki a například v sobotu 10. června od 15 hodin rozezní majestátní varhany na Hoře Matky Boží u města Králíky varhaník Hsiao-Yi Yu z Taiwanu.

Obyvatelé a návštěvníci Žamberku si přijdou na své během 15. ročníku festivalu Orlická brána, který se uskuteční v pátek 7. července a v sobotu 8. července v areálu u Tyršovy rozhledny Na Rozálce. Festival nabídne koncerty, divadla i program pro děti. Pro návštěvníku tu budou připravena dvě pódia, spousta kapel, divadel, ale i aktivit pro děti.

„V pátek odstartujeme v 17 hodin a v sobotu začne program už v deset hodin ráno, kdy budou na programu pohádky pro děti i nějaká divadélka. Sobotní večerní program se pak protáhne až do nedělních dvou hodin po půlnoci,“ upřesňuje za pořadatele ředitel městského kulturního podniku Daniel Kubelka.

K největším tahákům žambereckého festivalu bude zřejmě patřit páteční vystoupení trumpetisty a svérázného vypravěče Laca Decziho. „Považuji ho nejen za skvělého trumpetistu, ale také za velmi vtipného glosátora a zábavného komentátora s poměrně jadrným vyjadřováním, takže jsem moc rád, že přijal naše pozvání,“ dodává Daniel Kubelka.

Lákadlem bude i páteční koncert skupiny J.A.R. nebo sobotní vystoupení zpěváka Davida Kollera. V průběhu festivalu bude zajištěno občerstvení od místních podniků a po oba dny bude od 10 do 21 hodin otevřena rozhledna Rozálka. Vstupné na festival je dobrovolné.

S pestrým festivalovým programem Týdne hudby 2023 přijdou od pondělí 21. srpna do pátku 25. srpna pořadatelé z Vysokého Mýta. V rámci 24. ročníku tamějšího multižánrového festivalu se v jednotlivých dnech na náměstí Přemysla Otakara II. vždy od 20.30 postupně představí Michal Pavlíček Trio, skupina Rangers – Plavci, zpěvačka a skladatelka Annet X a hudební skupina Dark Gamballe.

Páteční závěrečné vystoupení kapely Wohnout začne o hodinu později, tedy ve 21.30. „Hlavními hvězdami bude Michal Pavlíček a skupina Wohnout. Žánrové rozpětí ale bude od folku až po metal, takže věřím, že každý si na festivalu najde to své,“ doplňuje ředitel pořádajícího městského M-Klubu.

Na samém sklonku letošního léta se v pátek 8. září a v neděli 9. září ještě uskuteční ve Vysokém Mýtě dvoudenní městské slavnosti, jejichž tradice sahá do roku 2000. Program začne v pátek vernisážemi výstav v Městské galerii i dalších výstavních prostorech, slavnostním zahajovacím koncertem v Šemberově divadle a studentským festivalem GYMJAM, jehož podstatná část probíhá v Amfiteátru M-klubu.

Součástí slavností je také tradiční Kujebácký jarmark na náměstí Přemysla Otakara II., kterým v sobotu program dvoudenních slavností vyvrcholí.