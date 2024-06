Na obnovu koupaliště v Brandýse běží sbírka. Dřou zdarma, ale nemají na materiál

/FOTO, ČASOSBĚRNÉ VIDEO PRACÍ/ Parta dobrovolníků, která se rozhodla vzkřísit z popela bývalé chátrající koupaliště v Brandýse nad Orlicí, narazila i přes pomoc přátel a brandýské radnice na finanční limity. Elán by byl, ale není za co kupovat stavební materiál. Vyhlásila proto finanční sbírku. Můžete přispět i vy. Čím dříve, tím lépe, pak by byla šance napustit aspoň jeden bazén ještě na tuto letní sezonu.

Časosběrné video květnových prací na Koupališti Brandýs | Video: archiv Koupaliště Brandýs