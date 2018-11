Na nový vozík vybrali 43 tisíc

Česká Třebová - Pobavit se a pomoci. To byl cíl desátého ročníku Benefičního plesu spolku Za jeden provaz z České Třebové.

„Hlavním symbolem se letos staly dílky puzzle, které mají symbolizovat spolupráci a soudržnost, bez níž se naše pomoc druhým neobejde,“ uvedla za organizátory Pavla Strouhalová. Ples měl pomoci s nákupem mechanického invalidního vozíku pro Romanu Fricovou. To se také povedlo, organizátoři díky plesu vybrali 43 781 korun. Na akci nechybělo předtančení, fotokoutek a doprovodný program v podání organizace SONS.

Přímo z místa…

Již tradičně byla plesová sezóna v České Třebové zahájena Podzimním benefičním plesem, který se konal 3. listopadu v Národním domě. Celý večer se nesl ve znamení oslav 10 let naší činnosti. Přehled aktivit, které jsme v uplynulých letech uspořádali, si mohli hosté prohlédnout také díky výzdobě v sále. Hlavním symbolem se letos staly dílky puzzle, které mají symbolizovat spolupráci a soudržnost, bez které se naše pomoc druhým neobejde.



Celý večer byl zahájen proslovem paní starostky Magdalény Peterkové a ředitelem českotřebovského gymnázia panem Josefem Menšíkem. Oba přispěli ke slavnostní atmosféře gratulacemi k našemu výročí a popřáli nám, jako správným oslavencům, vše nejlepší do dalších let naší činnosti. Poté se ujala slova naše předsedkyně Anna Borková, aby přivítala všechny návštěvníky plesu a pozvala na taneční parket dívky z tanečního oboru Základní umělecké školy Česká Třebová pod vedením Lenky Slavíkové, které si pro nás připravily dvě krásná předtančení. Hlavní bod programu se odehrával ve velkém sále, kde k tanci a poslechu hrála kapela Koplahoband z Týniště nad Orlicí, která neodmyslitelně patří k našemu plesu již zmiňovaných 10 let. V malém sále byl připraven tradiční fotokoutek zajištěný Reném Jansou a doprovodný program, který si pro nás připravila organizace SONS věnující se pomoci zrakově handicapovaným lidem. Novinkou letošního plesu byla moderátorská dvojice Magda Frišová a Štěpán Jiroušek, která nás provázela v průběhu celého večera.



Program večera vyvrcholil půlnočním překvapením. Členové Za jeden provaz chtěli poděkovat všem návštěvníkům za jejich přízeň a společně s nimi oslavit kulaté výročí. Proto se sál o půlnoci zahalil do tmy a do sálu vešel zástup pomocníku a členů spolku nesoucí dorty s hořícími svíčkami. Na nich si pochutnali všichni hosté plesu. Oslava pokračovala dál za doprovodu kapely, zazněla i hymna „Vždy za jeden provaz“. Nechyběl ani přípitek.



Díky všem návštěvníkům, sponzorům a dobrovolníkům nejen z řad studentů českotřebovského gymnázia se nám podařilo vytancovat historicky nejvyšší výtěžek plesu ve výši 43 781 Kč, který bude použit na koupi nového mechanického invalidního vozíku pro Romanu Fricovou. Poděkování patří jmenovitě městu Česká Třebová, Pardubickému kraji, firmám IMS Drašnar, LDM, Starmon, DS Intex a Krauners. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli nejen s přípravami, ale také v den plesu a přispěli tak k bezproblémovému průběhu večera. Věříme, že nejen pro nás to byla nezapomenutelná oslava našich desátých narozenin.



Pavla Strouhalová