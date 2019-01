Orlickoústecko - Mezi Ústím a Mlýnickým Dvorem a Dolní Lipkou a Hanušovicemi by od prosince letošního roku měly jezdit vlaky Leo Expressu.

LEO Express. Ilustrační foto. | Foto: Archiv LEO Express

U této příležitost se právě v sobotu na nádražích v Letohradu, Jablonném nad Orlicí a Lichkově koná prezentační akce. „Nabídne představení společnosti Leo Express a služeb, které bude na těchto tratích poskytovat. Budete si moci prohlédnout vlak, včetně možnosti svezení v rámci prezentačních jízd,“ informují organizátoři.

V Letohradu bude vlak od 9 do 11.20 hodin, v Lichkově od 12 do 13.50 a v Jablonném nad Orlicí od 14.20 do 15.20 hodin.