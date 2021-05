Od soboty se v bezprostřední blízkosti nádražní budovy v České Třebové začne testovat.

Na nádraží v Třebové se o víkendu otevře nové testovací centrum | Foto: Město Česká Třebová

Centrum vzniká z inciativy Správy železnic. Nachází se mezi nádražní restaurací a budovou České pošty. Testovací provoz zahájí pracovníci v sobotu v čase od 9 do 17 hodin. Od pondělí bude otevírací doma centra od 6 do 18 hodin. Od příštího víkendu se lidé budou moci přijít otestovat od 8 do 18 hodin.